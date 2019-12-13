إيفوارى مشارك بـ منتدى شباب العالم: بلدى تعانى الحروب ونهتم بجلسات السلام | فيديو

قال أحد الشباب من دولة كوت ديفوار والمشارك في منتدى «شباب العالم» الذي يقام بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي في مدينة شرم الشيخ، إنه يهتم بجلسات السلام خلال فعاليات المنتدى.



وأضاف، خلال لقائه مع الإعلامي أحمد مجدي، ببرنامج «فنجان قهوة»، المذاع على قناة «صدى البلد»، أن بلاده كوت ديفوار تعاني من بعض الحروب ولذلك فهو مهتم بكيفية صناعة السلام ومحاربة التمييز.



وتنطلق فعاليات "منتدى شباب العالم " في نسخته الثالثة في الفترة من 14 إلى 17 ديسمبر 2019 بمدينة شرم الشيخ بسيناء تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، والتي تشهد هذا العام مناقشة العديد من القضايا المحورية؛ كما يضم المنتدى هذا العام العديد من الفعاليات الجديدة والثرية.



ومنتدى شباب العالم، منتدي سنوي عالمي يقام بشرم الشيخ بسيناء، ويعقد تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وقد انطلق المنتدي في عام ٢٠١٧ بعد دعوة عدد من شباب مصر المتميز له؛ ليرسل رسالة سلام وازدهار وتنمية إلى العالم أجمع، كما شهدت النسخة الثانية للمنتدى في عام 2018 مشاركة أكثر من خمسة آلاف من شباب العالم.



ويناقش هذا العام موضوعات الأمن الغذائي، والبيئة والمناخ، وسلسلة الكتل، والذكاء الاصطناعي، والاتحاد من أجل المتوسط، وتمكين المرأة، والفن والسينما.

