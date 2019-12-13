سراج التاورغي: الجيش الليبي نجح في تدمير 23 طائرة تركية مسيرة .. فيديو

قال سراج التاورغي، الباحث والحقوقي الليبي، إن الجيش الليبي نجح في تدمير 23 طائرة تركية مسيرة خلال الفترة الماضية.



وأضاف التاورغي، خلال لقائه مع الإعلامي مصطفى بكري، ببرنامج «حقائق وأسرار»، المذاع على قناة «صدى البلد»، أن هناك تقدما كبيرا من جانب قوات الجيش الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر على كافة محاورة العاصمة طرابلس للقضاء على الإرهابيين الموجودين في تخوم العاصمة طرابلس.



وتابع الباحث والحقوقي الليبي، أنه بعد إلقاء حفتر كلمته أمس عن اقتراب استعادة العاصمة قام المواطنون الليبيون الموجودون في طرابلس بإطلاق الألعاب النارية في إعلان عن ترحيبهم بحضور قوات الجيش بعد معاناة استمرت 8 سنوات من هذه المليشيات.



وكشف التاورغي أن جنرالات من الجيش التركي يتواجدون في ليبيا لتدريب الإرهابيين، موضحا أن الحكومة التركية الإخوانية الإرهابية دعمت الميلشيات الإرهابية في طرابلس.



وأشار إلى أن خطابات الكراهية تبث من أسطنبول مثل قناة «ليبيا الأحرار».