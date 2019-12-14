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مرأة

بفستانين من تصميم والدتها.. ابنة زينة زكى تخطف الأنظار فى حفل زفافها

السبت 14/ديسمبر/2019 - 08:55 ص
ابنة زينة زكى
ابنة زينة زكى
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هاجر هانئ
حرصت مصممة الأزياء العراقية زينة زكى، على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام، صور من حفل زفاف ابنتها رانيا فواز.

وقد تألقت رانيا فواز بفستانين غير تقليدين من أنامل والدتها المصممة المعروفة التى ارتدى من توقيعها الكثير من نجمات الوطن العربى وكان أبرزهن الفنانة بلقيس فتحى ونسرين طافش وديانا حداد وغيرهن من النجوم.

وقد اتسم فستان زفاف ابنة زينة زكى الأول بذيل طويل للغاية بينما تميز الجزء العلوى من الفستان بقماش الستان البسيط، فيما اعتمد فستانها الثانى على صيحة القطعتين وكان الجزء العلوى مصنوعا من الستان الذى لا يحمل أى نقوشات أو تطريزات، أما الجزء السفلى من التصميم مصنوعا من قماش التل المنفوش.




بفستانين من تصميم والدتها.. ابنة زينة زكى تخطف الأنظار فى حفل زفافها
بفستانين من تصميم والدتها.. ابنة زينة زكى تخطف الأنظار فى حفل زفافها
بفستانين من تصميم والدتها.. ابنة زينة زكى تخطف الأنظار فى حفل زفافها
بفستانين من تصميم والدتها.. ابنة زينة زكى تخطف الأنظار فى حفل زفافها
بفستانين من تصميم والدتها.. ابنة زينة زكى تخطف الأنظار فى حفل زفافها
بفستانين من تصميم والدتها.. ابنة زينة زكى تخطف الأنظار فى حفل زفافها
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