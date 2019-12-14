قطر تتحدث عن تقدم في حل الأزمة مع السعودية ومصر والإمارات والبحرين

قال وزير خارجية قطر محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، اليوم السبت، إنه "تم إحراز تقدم طفيف في سبيل حل الخلاف مع السعودية والإمارات ومصر والبحرين".





ونقلت وكالة رويترز عن الوزير القطري قوله عقب سؤال عما إذا كان هناك تقدم في قمة مجلس التعاون الخليجي الأسبوع الماضي: "هناك تقدم.. لكنه ضئيل".





وفي وقت سابق أكد الوزير القطري، وجود مفاوضات مع المملكة العربية السعودية لحل الأزمة.





وتقدمت دول الرباعي العربي بقائمة تضمنت 13 مطلبا لعودة العلاقات، تمثلت أهمها في تخفيض العلاقة مع إيران، وإنهاء التواجد العسكري التركي على أراضيها.



