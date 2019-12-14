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أخبار العالم

قطر تتحدث عن تقدم في حل الأزمة مع السعودية ومصر والإمارات والبحرين

السبت 14/ديسمبر/2019 - 10:41 ص
وزير خارجية قطر
وزير خارجية قطر محمد بن عبد الرحمن آل ثاني
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رحيم يسري
قال وزير خارجية قطر محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، اليوم السبت، إنه "تم إحراز تقدم طفيف في سبيل حل الخلاف مع السعودية والإمارات ومصر والبحرين".

ونقلت وكالة رويترز عن الوزير القطري قوله عقب سؤال عما إذا كان هناك تقدم في قمة مجلس التعاون الخليجي الأسبوع الماضي: "هناك تقدم.. لكنه ضئيل".

وفي وقت سابق أكد الوزير القطري، وجود مفاوضات مع المملكة العربية السعودية لحل الأزمة.

وتقدمت دول الرباعي العربي بقائمة تضمنت 13 مطلبا لعودة العلاقات، تمثلت أهمها في تخفيض العلاقة مع إيران، وإنهاء التواجد العسكري التركي على أراضيها.

كانت كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر قطعت علاقاتها مع قطر في يونيو 2017 وفرضت عليها حصارا بدعوى دعمها للإرهاب، وهو ما تنفيه الدوحة، وتتهم الرباعي بالسعي إلى فرض الوصاية على قرارها الوطني.
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