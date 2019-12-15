ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ملفات

صوتك مسموع .. التنمية المحلية: تلقينا أكثر من 90 ألف شكوى من المواطنين.. ونجحنا في حل 23 ألفا حتى الآن .. القمامة تتصدر عدد الشكاوى الواردة للمبادرة خلال نوفمبر

الأحد 15/ديسمبر/2019 - 03:04 ص
اللواء محمود شعراوى
اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية
Advertisements
ايمان البكش
التنمية المحلية:
  • مبادرة صوتك مسموع حققت نجاحا لاستجابتها للمواطنين
  • حل أكثر من 22 ألف شكوى بنسبة 95,5%
  • شكاوى القمامة تصدرت الرسائل يليها الإشغالات ومخالفات البناء

أعلن اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، عن نجاح مبادرة (صوتك مسموع) فى حل أكثر من 22 ألف شكوى بنسبة 95,5%، حيث تلقت المبادرة منذ انطلاقها تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء فى أكتوبر 2018 وحتى الآن أكثر من 23 ألف شكوى مستوفاة.

وأكد شعراوى تواصل مبادرة (صوتك مسموع) للعام الثانى على التوالى فى التفاعل مع المواطنين والاستجابة لهم، حيث تلقت المبادرة أكثر من 90 ألف رسالة من خلال قنوات الاتصال المتعددة التى تعتمد عليها مما ييسر على المواطن الإبلاغ عن شكواه بالطريقة التي تناسبه.

وأشار شعراوى إلى أن عدد الرسائل الواردة للمبادرة عبر وسائل التواصل المختلفة فى شهر نوفمبر الماضى بلغ أكثر من 8 آلاف رسالة منها 1912 شكوى تم حلها بنسبة 81%.


وأضاف وزير التنمية المحلية أن التقرير الأخير الذى تلقاه عن المبادرة يؤكد زيادة عدد الشكاوى الواردة نتيجة سرعة الاستجابة الفورية لحل الشكاوى وتفاعل القائمين عليها بالوزارة بالتنسيق مع المحافظات.

واعتبر أن تلك الزيادة تؤكد ثقة المواطنين في المبادرة نتيجة نجاحها في حل المشكلات باعتبارها أحد قنوات التواصل الحكومية المهمة في إطار 5 محاور رئيسية وهي (مخالفات البناء - التعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة - الإشغالات - الفساد والرشوة - المخلفات).

وقال شعراوى إن شكاوى القمامة تصدرت عدد الشكاوى الواردة للمبادرة خلال شهر نوفمبر الماضى بإجمالى 934 شكوى يليها شكاوى الإشغالات بعدد 560 شكوى ثم مخالفات البناء بـ154 شكوى والفساد 39 شكوى.

وأضاف أن فرق عمل المبادرة في المحافظات تتعامل مع الشكاوى الواردة للمبادرة بصورة سريعة وكانت أبرز المحافظات استجابة في حل الشكاوى القليوبية والجيزة والمنوفية وقنا ومطروح والبحيرة وأسيوط والاسماعيلية موضحًا أن فرق المحافظات هي بمثابة غرفة عمليات دائمة تتلقى الشكاوى وتتابعها وتتواصل مع أصحابها وافادتهم بما تم بصدد شكواهم.

جدير بالذكر أنه يتم التواصل مع مبادرة "صوتك مسموع" عن طريق رقم "الواتس آب" ( 01150606783 ) ورقم الخط الساخن (15330 ) والصفحة الرسمية للمبادرة على موقع التواصل الاجتماعي 'الفيسبوك"www.facebook.com/sotakmasmwo
والبريد الإلكتروني ([email protected]).
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

التنمية المحلية: تلقي 21 ألف شكوى وحل 95% منها خلال أكتوبر

منظومة الشكاوى بمجلس الوزراء تتعامل مع 62568 شكوى وطلبا واستغاثة فى أكتوبر 2019

شعراوي: رفع درجة الاستعداد بالوزارة والمحافظات لمتابعة الأحوال الجوية

بتوجيهات القيادة السياسية.. 3 تكليفات مهمة من وزير التنمية المحلية للمحافظين

شعراوي لرئيس مدينة الخانكة: أنت راضى عن نفسك وكل المخالفات دى موجودة

مخالفات بالجملة في الخانكة.. ووزير التنمية المحلية يفاجئ بتراكم كميات كبيرة من القمامة والمواقف والمباني العشوائية.. ويعنف رئيس المدينة: «انت راضى عن نفسك»

ترشيحاتنا

خالد النبوي يكشف سبب تألقه في ممالك النار

عماد متعب يكشف حقيقة توليه منصباً في النادي الأهلي

مدير تعاقدات الأهلي يفجر مفاجأة حول انضمام كهربا إلى النادي

في لقاء تليفزيوني.. ميرفت أمين تحرج سعاد حسني بهذا السؤال .. فيديو

كيف احتفل تركي آل الشيخ بفوز الهلال على الترجي التونسي في كأس العالم للأندية

بعد شائعة عودتها للفن .. حقيقة الصور المتداولة للفنانة المعتزلة شمس البارودي

AdvertisementS

الكويت تعتقل طبيبا مصريا إخوانيا لدى وصوله من تركيا وتسلمه للقاهرة

من منزل نبيلة عبيد | نكشف أسرار الراقصة والسياسي.. وسر لا يعرفه أحد في كواليس الآخر .. فيديو

بسبب انتقال كهربا للأهلى.. أول رد فعل من وفاء عامر على شجار شقيقتها مع ياسمين الخطيب

ممكن أسلم عليك.. السيسي يصافح الطفل زين المتعافي من مرض السرطان 4 مرات.. شاهد

اشتغلت معاه وأنا نجمة مصر الأولى.. نبيلة عبيد تكشف قصة حذف يوسف شاهين لقبها من تتر فيلم الآخر ورد فعلها.. فيديو

4 أطعمة غير مكلفة تحارب وتعالج تسوس الأسنان

بعد قرار زيادته لـ 2000 جنيه.. تطورات أزمة تطبيق الحد الأدنى للأجور

هل إسعاد يونس تجاهلته ؟ نبيل الحلفاوي يرد بحسم

شاهد .. حزن لميس الحديدى فى عزاء المخرج شريف السقا

حقيقة عودة الفنانة المعتزلة شمس البارودى للتمثيل وخلع الحجاب..الفنان حسن يوسف يجيب

عبر إنستجرام .. صالح جمعة يفجر مفاجأة عن مستقبله مع الأهلي

كرسي في الكلوب.. عريس يفسد فرحه .. ويصدم العروسة والمعازيم .. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بسبب حمار .. مقتل 3 شباب في السعودية

شاهد .. حزن لميس الحديدى فى عزاء المخرج شريف السقا

من هي حليمة عدن أول عارضة أزياء محجبة.. ولدت في مخيم للاجئين وعاشت في أمريكا .. صور