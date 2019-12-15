أمطار وطقس سيئ في الإسكندرية.. والدفع بـ93 سيارة لشفط المياه.. صور

تعرضت مدينة الإسكندرية، إلى موجة من الطقس السيئ منذ الساعات الأولى من صباح اليوم، الأحد، صاحبها هطول أمطار غزيرة ورياح غربية وانخفاض شديد في درجات الحرارة.



وتسببت الأمطار الغزيرة التي هطلت على أنحاء متفرقة من المدينة في تكون بحيرات من المياه بعدد من شوارع وأحياء المدينة.



من جانبها، دفعت شركة الصرف الصحي بالإسكندرية بـ93 سيارة لشفط المياه المتراكمة، وذلك لضمان استمرار حركة المرور.



يأتي هذا فيما أعلنت الأجهزة التنفيذية بالإسكندرية، رفع درجة الاستعداد القصوى والطوارئ، وذلك للتعامل مع موجة الطقس السيئ وهطول الأمطار.