مرسيدس في المقدمة.. أكثر 10 سيارات أمانا في العالم 2019.. تعرف عليها

تعتبر ميزة الأمان من أهم المعايير التي يأخذ بها المستهلك عند شراء سيارة جديدة، حيث أن جميع أنواع السيارات تتنافس في مختلف المزايا والرفاهيات للمستهلك، ولكن ليست جميع الشركات تتمتع بخاصية الأمان.



وقد نشرت صحيفة ديلي ميل البريطانية، قائمة بالسيارات العشر الأكثر أمانًا في 2019، وفق لجنة من خبراء السلامة، على النحو التالي:



1- Mercedes-Benz الفئة B

تصنيف البرنامج الأوروبي لتقييم السيارات الجديدة: 5 نجوم

تقييم الخبراء: أول سيارة من مرسيدس بنز تظهر في قائمة أفضل 10 سيارات. ميزات السلامة فيها تليق بسمعة سيارات بنز. تمثل خيارًا رائعًا للعائلات الصغيرة.



2- BMW3

تصنيف البرنامج الأوروبي لتقييم السيارات الجديدة: 5 نجوم.

تقييم الخبراء: سجلت 100٪ في كل اختبارات الأمان. وتتميز بتقنياتها المتطورة المضادة للأعطال.



3- Mercedes-Benz CLA

تصنيف البرنامج الأوروبي لتقييم السيارات الجديدة: 5 نجوم

تقييم الخبراء: حائزة على جائزة السلامة من شركة مرسيدس بنز، وهي خيار مثالي للسلامة العائلية. تحتوي على غطاء محرك خاص يضمن حماية المشاة وراكبي الدراجات في حال حدوث تصادم، إضافة إلى أفضل أنظمة مساعدة للسرعة الذكية. تعتبر هذه السيارة خيارًا آمنًا للغاية.



4- Volkswagen Golf

تقييم اختبار التصادم التابع للبرنامج الأوروبي لتقييم السيارات الجديدة: لم يتم اختبارها بعد.

تقييم الخبراء: تأتي سيارت فولكس واجن غولف مع عدد رائع من تقنيات الأمان القياسية، بما في ذلك نظام الحماية وأنظمة مُساعد القيادة الرائعة، بما في ذلك النظام الإلكتروني للحفاظ على المسار أثناء القيادة.



5- Mazda CX-30

تصنيف البرنامج الأوروبي لتقييم السيارات الجديدة: 5 نجوم

تقييم الخبراء: نسبة الأمان للركاب البالغين 99 بالمئة. تجاوزت الحد الأقصى في اختبارات الاصطدام الأمامي والجانبي والخلفي. رائدة بالنسبة للسلامة الفاعلة والسلبية.



6- Tesla Model 3

تصنيف البرنامج الأوروبي لتقييم السيارات الجديدة: 5 نجوم

تقييم الخبراء: سجلت أكبر عدد من النقاط في اختبارات نظام الحماية.



7- MAZDA3

تصنيف البرنامج الأوروبي لتقييم السيارات الجديدة: 5 نجوم.

تقييم الخبراء: أداء جيد في العديد من المجالات أهمها السلامة وتقنية مراقبة السائق المبتكرة.





8- Seat Tarraco

تصنيف البرنامج الأوروبي لتقييم السيارات الجديدة: 5 نجوم

تقييم الخبراء: سيارة أخرى من مجموعة فولكس واجن التي تعمل بالدفع الرباعي. توفر السلامة بسعر معقول. وتتميز بأدائها الجيد واحتوائها على تقنية مُساعدة للسائقين، ونظام دعم قوي. تعتبر السيارة الأكثر أمانًا في فئة سيارات الدفع الرباعي.





9- Škoda Scala

تصنيف البرنامج الأوروبي لتقييم السيارات الجديدة: 5 نجوم

تقييم الخبراء: تعتبر السيارة خيار السلامة القصوى بميزانية معقولة. تظهر سكودا سكالا أداءً قويًا في جميع المجالات حيث تتمتع بدرجة عالية من الحماية، وتعد واحدة من أكثر السيارات الصغيرة أمانًا في 2019.



10- Volkswagen T-Cross

تصنيف البرنامج الأوروبي لتقييم السيارات الجديدة: 5 نجوم

تقييم الخبراء: أداء عالٍ في اختبار التصادم. تحتوي على تقنية أمان عالية التقنية، ونظام يساعد على منع السائقين من الخروج المفاجئ عن الطريق.