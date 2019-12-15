أسبوع ثقافي بكلية الفنون التطبيقية بجامعة حلوان

وتضمن اليوم الثاني من فعاليات الأسبوع الثقافي لكلية الفنون التطبيقية؛ ندوة عن الأستاذ الدكتور طه حسين، أحد رواد كلية الفنون التطبيقية.







حاضر فى الندوة الأستاذ الدكتور شوقي معروف، أستاذ بقسم الخزف، وهدفت إلى استعادة إنجازات جيل الرواد ليكونوا قدوة لرواد المستقبل.

واحتوت فعاليات اليوم الثالث على ندوة فى منهجية البحث العلمي التطبيقي.







وحاضر في الندوة الأستاذة الدكتورة سلوى الغريب، أستاذ بقسم التصميم الصناعي والأمين العام للمجلس الأعلى للجامعات المصرية سابقا، حيث ناقشت مجالات البحث العلمي وكيفية وضع الخريطة الشخصية لأبحاث الباحث بناءً على الخطة البحثية للتخصص، والتي تتبع الاستراتيجية للكلية المنبثقة من خطة الجامعة، والتي تتماشى مع خطة الدولة للتنمية المستدامة.





كما تناولت الندوة كيفية توجيه الباحثين إلى اختيار المجالات البحثية المتخصصة، والتي تفيد احتياجات المجتمع المستقبلية، حتى يؤدي البحث العلمي دوره في تطوير المجتمع .

نظمت وكالة الدراسات العليا والبحوث بكلية الفنون التطبيقية جامعة حلوان تحت رعاية الأستاذ الدكتور ماجد نجم، رئيس الجامعة، وريادة الأستاذة الدكتورة ميسون قطب، عميد الكلية، وإشراف الأستاذة الدكتورة علا هاشم، وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث، أسبوعا ثقافيا تضمن مجموعة من الندوات المتنوعة.وانطلق الأسبوع الثقافى بندوة تعريفية ببدء الاستعداد لاستقبال الطلاب الجدد وفتح باب التقديم للمرحلة الثانية لبرنامج الماجستير الدولي المشترك لترميم الصور الفوتوغرافية والورق الوثائقي القديم بين كلية الفنون التطبيقية جامعة حلوان وجامعة كاتانيا بإيطاليا، وتناولت الندوة التعريفية مناقشات وعروض مثمرة أبرزت أهمية البرنامج وأبعاده للمتقدمين، إلى جانب عرض أهم الإنجازات التي تمت خلال السنوات الدراسية للدفعة السابقة من خريجي البرنامج.فى السياق ذاته، نظمت الكلية فى اليوم الرابع من الأسبوع الثقافى ندوة شعرية أدبية حاضر فيها الأستاذة الدكتورة ثريا العسيلي، رئيسة رابطة شعراء العروبة، حيث قامت بإلقاء قصيدة شعر في حب مصر، واختتم الأسبوع الثقافي بندوة تعريفية للطلاب بإمكانيات المكتبة الرئيسية بالكلية وخدماتها المتعددة.