طقس غير مستقر.. غرفة عمليات مستمرة لمتابعة حالة الطقس في بورسعيد

وجه اللواء عادل الغضبان ، محافظ بورسعيد ، اليوم الأحد ، مدير إدارة الأزمات بالمحافظة اللواء ابراهيم عزب برفع حالة الطوارئ ودرجة الاستعداد القصوى، ومتابعة غرفة العمليات على مدار ٢٤ ساعة وذلك لمتابعة حالة الطقس غير المستقرة خلال هذه الفترة.





وشدد الغضبان على سرعة التعامل مع أى عقبات ناتجة عن سقوط الأمطار أو سوء الأجواء الجوية، ورفع درجة الاستعداد القصوى.





كما وجه محافظ بورسعيد بسرعة الانتهاء من أعمال رفع كفاءة محطة رفع صرف صحى الياقوت والمرجان بمدينة بورفؤاد فى أقرب وقت .





وأصدر الغضبان توجيهاته بعقد بروتوكول بين الجهاز التنفيذي لمحافظة بورسعيد والجهات المعنية والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى تحت إشراف مديرية الإسكان ، بشأن رفع كفاءة محطة رفع صرف صحى الياقوت والمرجان ببورفؤاد.



