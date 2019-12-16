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فن

بعد مرور 40 يوما | ماذا فعل أصدقاء هيثم أحمد زكي؟

الإثنين 16/ديسمبر/2019 - 11:28 م
هيثم أحمد زكى
هيثم أحمد زكى
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أحمد إبراهيم
يمر اليوم 40 يوما على رحيل الفنان هيثم أحمد زكى والذى كانت وفاته بمثابة صدمة داخل الوسط الفنى وظهر مدى الحب والوفاء من بعض أصدقائه عقب رحيله وهو ما دفعهم الى تنفيذ بعض الأعمال الخيرية من أجله وكي تكون صدقة جارية له.

نرصد فى الاربعين ماذا فعل الأصدقاء للراحل هيثم أحمد زكى..

قام أحد الأصدقاء المتطوعين بتوزيع وجبات كصدقة جارية على روح الفنان الراحل هيثم أحمد زكي وكتب عليها صدقة جارية على روحه، كما قام فاعل خير بعمل صدقة جارية على روح هيثم أحمد زكى، عن طريق وضع كولدير مياه مدون باسم الفنان الراحل ابن النجم أحمد زكي.

كما قامت خطيبته انجى سلامة بجمع صدقة جارية لـ هيثم أحمد زكي لحفر بئر مياه في المنيا ومحطة تحلية مياه، البئر يتكلف 170 الف جنيه يا ريت كله يعمل شير وكلنا نساعد، ده رقم المؤسسة اللي هتعمل البئر +201066744148».

ودشن مجموعة من أصدقاء وزملاء الفنان الراحل هيثم أحمد زكى كودا خاصا لتوصيل كهرباء ومياه للمنازل الفقيرة صدقة جارية على روحه، بعد أن رحل وحيدا فى منزله بمدينة السادس من اكتوبر.

وأعلنت الفنانة ناهد السباعي، عبر حسابها الرسمي على انستجرام، عن بناء مسجد باسم الفنان الراحل هيثم أحمد زكي، إذ نشرت صورة للمسجد في بداية بنائه، وعلقت عليها قائلة: "الجمعة الخامسة بعد وفاة هيثم أحمد زكي... الحمد لله دفعته في المدرسة وصحابه بنوا جامع باسمه".

وتابعت، ناهد السباعي، قائلة: "يوم 13 -12 أول صلاة جمعة فيه ربنا يتقبل منهم ومنا جميعا صالح الأعمال و يجعله في ميزان حسنات هيثم بإذن الله في صلاة الجمعة ادعوا لهيثم و أمواتنا و الأموات جميعا".
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