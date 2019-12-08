بعد شهر على وفاته.. رغدة تكشف سر عدم وجودها في عزاء هيثم أحمد زكي

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أحمد إبراهيم



وقالت



وأضافت



وأوضحت رغدة: "حاولت بعد وفاة أحمد زكى احتواء ابنه هيثم لكن لم يتحقق ذلك وكنت اطمئن عليه من خلال مدير أعمال والده. كشفت الفنانة رغدة عن حزنها الشديد بعد علمها بخبر وفاة الفنان هيثم احمد زكى الذى مر على وفاته نحو شهر خاصة أنه من المعروف قربها الشديد له بحكم قربها لوالده احمد زكى.وقالت رغدة خلال ندوتها فى قصر السينما أن خبر وفاة هيثم أحمد زكى استقبلته كالصاعقة.وأضافت رغدة مبررة عدم وجودها فى مراسم تشييع الجثمان او العزاء بانها كانت فى لندن مع ابنتها مشيرة ولم تستطع العودة الى القاهرة لحضور العزاء.وأوضحت رغدة: "حاولت بعد وفاة أحمد زكى احتواء ابنه هيثم لكن لم يتحقق ذلك وكنت اطمئن عليه من خلال مدير أعمال والده.

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