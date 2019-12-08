ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

بعد شهر على وفاته.. رغدة تكشف سر عدم وجودها في عزاء هيثم أحمد زكي

الأحد 08/ديسمبر/2019 - 10:44 م
رغدة
رغدة
Advertisements
أحمد إبراهيم
كشفت الفنانة رغدة عن حزنها الشديد بعد علمها بخبر وفاة الفنان هيثم احمد زكى الذى مر على وفاته نحو شهر خاصة أنه من المعروف قربها الشديد له بحكم قربها لوالده احمد زكى.

وقالت رغدة خلال ندوتها فى قصر السينما أن خبر وفاة هيثم أحمد زكى استقبلته كالصاعقة.

وأضافت رغدة مبررة عدم وجودها فى مراسم تشييع الجثمان او العزاء بانها كانت فى لندن مع ابنتها مشيرة ولم تستطع العودة الى القاهرة لحضور العزاء.

وأوضحت رغدة: "حاولت بعد وفاة أحمد زكى احتواء ابنه هيثم لكن لم يتحقق ذلك وكنت اطمئن عليه من خلال مدير أعمال والده.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

عاش حالما ورحل مسالما.. مشهد وداع هيثم أحمد زكي يؤكد لم يمت وحيدا.. ملايين المصريين والعرب ينعونه.. سلام يا ابن الغالي

أشرف زكي يكشف عن كافة التفاصيل لوفاة هيثم أحمد زكي حتى وصوله لمثواه الأخير وموعد العزاء.. فيديو

من جنازة أحمد زكي لابنه هيثم.. هدى سلطان وحفيدتها ناهد السباعي أصحاب واجب| فيديو وصور

حضرت جنازة الأب وابنه.. فيفي عبده عن أحمد زكي: بحس إني أمه | فيديو

انهيار خطيبة هيثم أحمد زكى من البكاء فى العزاء .. صور

أول ظهور لـ شقيق هيثم أحمد زكي في العزاء .. صور

ترشيحاتنا

بسبب عيد الغطاس .. تعديلات عاجلة بجدول امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي .. تعرف عليها

وصلة ردح | محمد سامي لـ نسرين أمين: كومبارس.. والفنانة: تاريخي خال من البلطجة

مصرع مهندس زراعى تحت عجلات أحد القطارات بمركز دمنهور

بعد إصابة علاء الشربيني بـ انسداد الشرايين.. تعرف على أعراضه

شاهد.. أول مقبرة بدورين في المنوفية

حرب كلامية.. محمد سامي: نسرين أمين بتغير من زوجتي مي عمر.. والأخيرة: معنديش قضايا مريبة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفستان أبيض قصير .. ليلى علوي تشعل السوشيال | صور

أنيقة كالعادة.. درة تتألق فى مهرجان نجم العرب بالأزرق اللامع.. شاهد

نيسان تطرح جي تي آر 50 الإصدار المحدود بسعر 18.9 مليون جنيه