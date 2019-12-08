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فن

رغدة ضيفة قصر السينما.. اليوم

الأحد 08/ديسمبر/2019 - 04:20 ص
صدى البلد
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أحمد البهى
يستضيف قصر السينما برئاسة الفنان تامر عبد المنعم، اليوم الاحد، الفنانة رغدة، ضمن برنامج ندوة وضيف، ويعقبها عرض فيلمها رغبات.

فيلم رغبات شاركت فى بطولتة الفنانة رغدة عام 1994 وقام ببطولته عدد كبير من الفنانين إبرزهم الراحل فاروق الفيشاوى ومن إخراج كريم ضياء الدين.

يذكر ان رغدة يعرض لها حاليًا مسلسل الضاهر، والذى تتعاون فيه مع تامر عبد المنعم الذى تولى كتابة وإنتاج العمل .

مسلسل الضاهر ويشارك في بطولته كل من محمد فؤاد وحسن يوسف والفنانة رغدة وتامر عبدالمنعم ومادلين طبر وإنجى شرف وفريال يوسف وآخرين، ومن تأليف تامر عبدالمنعم، وإنتاج تامر مرسى وتامر عبدالمنعم، وإخراج ياسر زايد.
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