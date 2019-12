شاهد | زينة ترتدي الحجاب وتصلي في مسجد هيثم أحمد زكي

View this post on Instagram

اول صلاة جمعة في مسجد #هيثم_احمد_زكي ربنا يجعله في ميزان حسناته ويرحمه ويعفوا عنه هو وأبويا وأمواتنا وامواتكم جميعا ياااااااارب ويرحمنا اذا صرنا الي ما صاروا اليه 🙏🏻🙏🏻🙏🏻 ارجوكم الدعاء وقراءة الفاتحة . اللهم صلي وسلم وبارك علي سيدنا محمد وآله . https://maps.google.com/?q=30.211447,30.880495 ده لوكيشن المسجد 👆🏼