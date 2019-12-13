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فن

شاهد | زينة ترتدي الحجاب وتصلي في مسجد هيثم أحمد زكي

الجمعة 13/ديسمبر/2019 - 10:53 م
زينة
زينة
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سعيد فراج
نشرت الفنانة زينة، صورا وفيديوهات عبر حسابها الشخصي على تطبيق انستجرام، ظهرت فيها داخل المسجد الذي شُيد على روح الفنان الشاب الراحل هيثم أحمد زكي.

وظهرت زينة داخل مسجد هيثم أحمد زكي، وهي ترتدي الحجاب ونظارة شمسية، وتؤدي صلاة الجمعة داخل مصلى السيدات بالمسجد.

وعلقت زينة، قائلة: «اول صلاة جمعة في مسجد #هيثم_احمد_زكي ربنا يجعله في ميزان حسناته ويرحمه ويعفو عنه هو وأبويا وأمواتنا وأمواتكم جميعا ياااااااارب ويرحمنا اذا صرنا الي ما صاروا اليه .. ارجوكم الدعاء وقراءة الفاتحة .. اللهم صل وسلم وبارك علي سيدنا محمد وآله».

كان هيثم أحمد زكي قد رحل عن عالمنا بشكل مفاجئ، الخميس 7 نوفمبر2019، بعدما عُثر عليه مفارقًا للحياة داخل منزله.

وكانت التحقيقات أكدت أن وفاة هيثم أحمد زكي طبيعية، بسبب هبوط حاد في الدورة الدموية عقب شعوره بـ المغص والتقلصات نتيجة تناوله العقاقير ومقويات العضلات.


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