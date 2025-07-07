الصحة للمواطنين: استيقظ يوم الإجازة في نفس مواعيد العمل

وجهت وزارة الصحة والسكان ، من خلال صفحتها الرسمية علي موقع التواصل الإجتماعي “ فيس بوك ” مجموعة من النصائح للمواطنين من أجل نوم صحي وآمن .

نصائح الصحة من أجل نوم هاديء

ونصحت وزارة الصحة المواطنين بضرورة خلق بيئة نوم مناسة للحصول علي الراحة الكامل من خلال مجموعة من النصائح تتمثل في التالي :