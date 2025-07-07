الصحة للمواطنين: استيقظ يوم الإجازة في نفس مواعيد العمل

وجهت وزارة الصحة والسكان ، من خلال صفحتها الرسمية علي موقع التواصل الإجتماعي “ فيس بوك ” مجموعة من النصائح للمواطنين من أجل نوم صحي وآمن .
نصائح الصحة من أجل نوم هاديء
ونصحت وزارة الصحة المواطنين بضرورة خلق بيئة نوم مناسة للحصول علي الراحة الكامل من خلال مجموعة من النصائح تتمثل في التالي :
- اجعل منطقة نومك هادئة ومظلمة ومريحة وفي درجة حرارة مريحة
- اذهب إلى السرير في نفس الوقت كل ليلة
- استيقظ في نفس الوقت كل صباح، بما في ذلك عطلات نهاية الأسبوع
- قم ببعض التمارين يمكن أن يساعدك النشاط البدني أثناء النهار على النوم بسهولة أكبر أثناء الليل)
- تجنب الوجبات الكبيرة والكافيين قبل النوم
- الحد من استخدام الأجهزة الإلكترونية قبل النوم مثل أجهزة التلفاز والكمبيوتر والهواتف