قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
سعر الذهب اليوم الاثنين يشهد تغيرات.. وهذه قيمة عيار 21
مجلس النواب يناقش تعديلات قانون التعليم.. اليوم
هل يجوز صيام شهر المحرم كاملًا ؟.. الإفتاء تجيب
الصحة اللبنانية: 10 جرحى بينهم طفلة في غارات إسرائيلية على جنوب لبنان
الخارجية الفلسطينية ترحب ببيان قمة بريكس وتدعو لتدخل دولي لوقف العدوان على غزة
محافظ القليوبية يعتمد تنسيق القبول بالدبلومات الفنية للعام الدراسي 2025/2026
طلب إحاطة في النواب لتخفيض تذكرة المتحف الكبير للمصريين إلى 100 جنيه
موعد مباراة ريال مدريد وباريس سان جيرمان في نصف نهائي مونديال الأندية 2025
أسعار الحديد والأسمنت في الأسواق اليوم الاثنين 7 يوليو
أسعار الذهب اليوم.. تراجع عيار 21
إيلون ماسك: دعم مرشح رئاسي من حزبي الجديد وارد.. والتركيز الآن على الكونجرس
عبد الحفيظ: من يقارن السوبر بدوري الأبطال تفكيره صعب جدًا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

وزير الصحة يشهد اجتماع مجلس الإدارة الـ 22 لهيئة الشراء الموحد

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
عبدالصمد ماهر

شهد الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، اجتماع مجلس الإدارة الـ 22 للهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية، بحضور الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والمهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والدكتور هشام ستيت، رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية للشراء الموحد، وذلك بمقر وزارة الصحة والسكان بالعاصمة الإدارية الجديدة.  

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الاجتماع تناول مناقشة عدداً من الموضوعات، ومن بينها تفويض الدكتور هشام ستيت، لتمثيل الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية -المساهم- أثناء انعقاد الجمعية العامة للشركة المصرية للاستثمارات الطبية، وهي شركة قابضة يندرج تحتها شركتي الجمهورية، والمصرية لتجارة الأدوية.

وتابع «عبدالغفار»، أنه تم استعراض الأهداف الأساسية من إنشاء الشركة وعلى رأسها (تنفيذ خطة توطين وتطوير صناعة المستحضرات والمستلزمات الطبية التي تضعها الهيئة المصرية للشراء الموحد، وتنفيذ رسالة الهيئة المصرية للشراء الموحد، المتمثلة في بناء منظومة سلاسل الإمداد للمستحضرات والمستلزمات، وتعظيم الاستفادة من المخزون الاستراتيجي للدولة من مستلزمات ومستحضرات الرعاية الصحية، ودعم دور الهيئة في التحول الرقمي لمنظومة الرعاية الصحية).

وقال «عبدالغفار» ، إن الاجتماع تناول مناقشة أهم المؤشرات المالية للشركة 2023/2024، فضلاً عن مناقشة أبرز التحديات التي تواجهها الشركة منذ إنشاؤها، والإنجازات التي تم تحقيقها، لافتاً إلى أنه تم تحسين مستويات الخدمة على مستوى محافظات الجمهورية، حيث تم التوسع في نموذج صيدليات الإسعاف لتشمل كافة المحافظات، وذلك من خلال تطوير وافتتاح صيدليات جديدة، ليصل عددها إلى 29 صيدلية في ديسمبر 2024.

وأضاف «عبدالغفار»، أن محاور الاجتماع تضمنت مناقشة بنود أعمال الجمعية العامة للشركة والتي شملت مشروع القرار الخاص بالموافقة على اعتماد تقرير مجلس إدارة الشركة، والرؤية المستقبلية لها، ومناقشة موضوع انعقاد الجمعية العامة العادية للشركة المصرية للاستثمارات الطبية، للتصديق على القوائم المالية للشركة، المنتهية في شهر ديسمبر 2024، والنظر في اعتماد تقارير مراقبي الحسابات عن ذات السنة المالية ومراجعة الملاحظات الواردة، وكذلك النظر في التصديق على القوائم المالية عن ذات السنة المالية، والنظر في تجديد تعيين مراقب حسابات الشركة عن السنة المنتهية في ديسمبر 2025، أو تعيين مراقب آخر، والنظر في تجديد تعيين مجلس إدارة الشركة أو إعادة تشكيل مجلس إدارة جديد.

الوضع المالي للمرحلة الأولى

ولفت «عبدالغفار»، إلى أن الاجتماع تناول استعراض موقف شركة المخازن الاستراتيجية على مجلس إدارة الهيئة المصرية للشراء الموحد، والذي تضمن عدداً من المحاور منها (التعريف بشركة المخازن الاستراتيجية للمنتجات والأجهزة الطبية، وهيكل المساهمين ورأس المال الموقف المالي للشركة، والتعريف بمشروع المخازن الاستراتيجية، والوضع المالي للمرحلة الأولى من عقد إنشاء 6 مخازن استراتيجية، والمساحة الإجمالية لمواقع المشروع والطاقات الاستيعابية خلال المرحلتين الأولى والثانية للمشروع، والقروض الممنوحة من الهيئة للشركات التابعة، والموقف التنفيذي لمشروع بناء المخازن الاستراتيجية، والمناقشات الحالية للتعاون مع شركة المخازن الاستراتيجية)، والعمل على أن تصبح تلك المخازن بمثابة مركز إقليمي لوجيستي هام لإدارة عمليات الاستغاثة على مستوى دول العالم، حيث وجه الدكتور خالد عبدالغفار في هذا الشأن بأهمية وضع استراتيجية واضحة لإدارة المخازن الاستراتيجية.

حضر الاجتماع  الدكتور علي الغمراوي رئيس مجلس إدارة هيئة الدواء المصرية، والدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية والدكتور عمر شريف، أمين المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، وعلي السيسي مساعد وزير المالية لشؤون الموازنة العامة، والدكتور هشام محي، والدكتور محمود عمرو، نائبي رئيس مجلس إدارة هيئة الشراء الموحد، والدكتور إيهاب أبوالعيش، نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة  العامة للتأمين الصحي الشامل، والعميد محمد عبدالقوي، رئيس مجلس إدارة شركة المخازن الاستراتيجية، والدكتور أسامة عبدالباسط، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للاستثمارات الطبية، والدكتور أحمد عمر سالم، نائب رئيس مجلس الدولة المستشار القانوني لهيئة الشراء الموحد، إضافة إلى ممثلي من الهيئة ووزارة المالية والجهاز المركزي للمحاسبات، وممثلين عن الجهات المعنية.

وزير الصحة التموين الطبي إدارة التكنولوجيا الطبية وزيرة التخطيط وزير قطاع الأعمال وزير الاستثمار

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الإثنين 6 يوليو 2025

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الإثنين 7 يوليو 2025

هذه الشقق سيتم إخلاؤها فورًا في أول أيام العمل بقانون الإيجار القديم

هذه الشقق سيتم إخلاؤها فورًا في أول أيام العمل بقانون الإيجار القديم

إدوارد

خبيت عن ولادي| إدوارد يكشف مفاجأة عن إصابته بالسرطان

تحذير عاجل لسكان 7 محافظات وظاهرة جوية تستمر 4 ساعات.. ماذا يخبئ طقس الغد؟

تحذير عاجل لسكان 7 محافظات وظاهرة جوية تستمر 4 ساعات.. ماذا يخبئ طقس الغد؟

رفع مرتبات الحكومة 200% رسميًا لهؤلاء.. هل أنت منهم؟

رفع مرتبات الحكومة 200% رسميًا لهؤلاء الموظفين.. هل أنت منهم؟

سعر جرام الذهب عيار 21 الآن بدون مصنعية في مصر الاثنين 7 يوليو 2025

سعر جرام الذهب عيار 21 الآن بدون مصنعية في مصر الإثنين 7 يوليو 2025

مها الصغير تسرق عمل فني

متهمة بسرقة لوحة فنانة دنماركية..مها الصغير في موقف محرج ومنى الشاذلى تبرئ نفسها

ارتفاع درجات الحرارة

أبو اللهاليب حضر.. الأرصاد تحذر من موجة حر شديدة ورطوبة خانقة

ترشيحاتنا

أرشيفية

الحوثيون: دعم غزة مستمر حتى وقف العدوان ورفع الحصار

عدوان على اليمن

حركات المقاومة الفلسطينية تدين بأشد العبارات العدوان الإسرائيلي على اليمن

أرشيفية

أخبار العالم| نتنياهو يتجه للمضي قدما في اتفاق غزة.. وإسرائيل تشن غارات جوية مكثفة على مواقع حوثية

بالصور

طريقة مبتكرة لعمل العاشوراء ..صور

طريقة مبتكرة لعمل العاشوراء
طريقة مبتكرة لعمل العاشوراء
طريقة مبتكرة لعمل العاشوراء

فولكس فاجن تحذر 17 ألف مالك من التوقف عن استخدام سياراتها

فولكس فاجن
فولكس فاجن
فولكس فاجن

صدمة لمحبيها.. مرسيدس تودع سيارتها الشهيرة AMG لهذا السبب

مرسيدس
مرسيدس
مرسيدس

عظم شهيدك| الذكرى الثامنة لملحمة "البرث".. القصة الكاملة لإفشال منسي و"كتيبة الشهداء" مخططات الإرهاب في سيناء

العقيد أحمد منسي وشهداء الكتيبة 103 صاعقة
العقيد أحمد منسي وشهداء الكتيبة 103 صاعقة
العقيد أحمد منسي وشهداء الكتيبة 103 صاعقة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: الانتقاد حق.. لكن التآمر خيانة

ندى عصام

ندى عصام تكتب: جيل ما بعد الإنترنت.. حين أصبح العالم شاشة والهوية معرفة بكلمة مرور

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: غزة "نص شعري مفتوح"

وسيم الفيومي

وسيم الفيومي يكتب: الولاء الوظيفي .. المفتاح الأساسي للنجاح المؤسسي

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: التربية على مواجهة الأزمات

المزيد