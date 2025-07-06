قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
موعد صرف مرتبات يوليو بالزيادة.. مرتبك هيوصل كام؟
كجوك: نتطلع إلى دور أكبر لـ «البريكس» فى إيجاد حلول مبتكرة لأزمة الديون
شروط وأسباب استجابة الدعاء.. الأوقاف توضحها
إقالة المتحدث باسم نتنياهو .. وجدل حول الأسباب
خالد الغندور يكشف مفاجأة لجماهير الأهلي بشأن وسام أبو علي
ارتفاع في الحرارة والرطوبة.. الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الطقس اليوم
بسبب دعوى خلع.. زوج يصيب زوجته وأسرتها داخل مكتب محام بالقاهرة
رسميا الآن.. أسعار الدولار اليوم الأحد مقابل الجنيه
بصاروخ «فلسطين 2».. الحوثيون يعلنون استهداف مطار اللد وهروب جماعي للملاجئ
احذروا الفترة القادمة| تنبيه جوي عاجل يشمل هذه المحافظات.. تفاصيل
عربية النواب: رئاسة الفاو نجاح كبير للدبلوماسية المصرية إقليمياً ودولياً
فتح باب التقديم بالمدارس الثانوية الفنية للتمريض.. اعرف الشروط
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

وزارة الصحة تنظم برنامجًا تدريبيًا متقدمًا في أساسيات الجراحة

وزارة الصحة
وزارة الصحة
عبدالصمد ماهر

نظمت وزارة الصحة والسكان برنامجًا تدريبيًا متخصصًا بعنوان “المهارات الجراحية الأساسية” (Basic Surgical Skills) بمقر أكاديمية الأميرة فاطمة للتعليم الطبي المهني بالعباسية، وذلك ضمن استراتيجية الوزارة لتطوير الكوادر الطبية، وتعزيز كفاءاتها العملية والمهنية، ودعم برامج التعليم الطبي المستمر.

أوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي باسم الوزارة، أن البرنامج استهدف تأهيل الأطباء حديثي التخرج على أحدث المعايير الدولية في المهارات الجراحية الأساسية. 

وامتد البرنامج على مدار يومين، تضمنا محاضرات نظرية وتدريبات عملية مكثفة، بهدف تعزيز الكفاءة السريرية للأطباء في بداية مسيرتهم المهنية.

وأشار «عبدالغفار» إلى مشاركة 28 طبيبًا من مختلف المؤسسات الطبية، حيث تلقوا تدريبًا متخصصًا في أسس التعقيم الجراحي، وقواعد السلوك المهني في غرف العمليات، والتعامل الآمن مع الأدوات الجراحية، وتقنيات ربط العقد الجراحية، وخياطة الأنسجة، واستخدام أجهزة السونار، إلى جانب إجراءات تصريف الخراجات وتنظيف الجروح، وفقًا للبروتوكولات الطبية المعتمدة عالميًا.

من جانبها، أكدت الدكتورة هبة عبدالعزيز، مدير عام أكاديمية الأميرة فاطمة، أن الأكاديمية تمثل مركزًا رائدًا في دعم التعليم الطبي المستمر، مشيرة إلى أن البرنامج صُمم وفق نموذج الكلية الملكية للجراحين بالمملكة المتحدة، وأشرف على تنفيذه نخبة من الأساتذة المتخصصين، بقيادة الدكتور محمد عبدالواحد، رئيس وحدة جراحة الأورام بمستشفى أحمد ماهر التعليمي.

وأضافت أن الأكاديمية وفرت بيئة تعليمية متطورة تضمن جودة التدريب، مكنت الأطباء المشاركين من تطبيق المهارات المكتسبة عمليًا، مؤكدة التزام الأكاديمية بتقديم برامج تدريبية شاملة لمختلف التخصصات الطبية، تهدف إلى تطوير مهارات الأطباء ورفع مستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، تماشيًا مع رؤية الوزارة لبناء قدرات الكوادر الطبية.

وزارة الصحة والسكان الجراحية الأساسية الكوادر الطبية تأهيل الأطباء المعايير الدولية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ظاهرة خطيرة تستمر 4 ساعات.. الأرصاد تحذر بشأن طقس الغد

ظاهرة خطيرة تستمر 4 ساعات.. الأرصاد تحذر بشأن طقس الغد

تأخير الساعة 60 دقيقة إيذانًا بانتهاء التوقيت الصيفي 2025 في هذا الموعد

تأخير الساعة 60 دقيقة إيذانًا بانتهاء التوقيت الصيفي 2025 في هذا الموعد

أرملة إبراهيم شيكا تعلن التصالح مع عائلته

أرملة إبراهيم شيكا تعلن التصالح مع عائلته: «حسبي الله في الناس اللي كانت مولعة الدنيا»

أرشيفية

نيران صديقة .. مقتل 31 جنديا إسرائيليا على يد زملائهم في قطاع غزة

أسعار البنزين بأنواعه اليوم الأحد 6 يوليو 2025

أسعار البنزين بأنواعه اليوم الأحد 6 يوليو 2025

وزير التربية والتعليم

كنترولات الثانوية العامة 2025 تنتهي من تصحيح العربي والانجليزي والفيزياء والتاريخ

بئر أسانسير

سقط وهو يحاول إنقاذ أعز أصدقائه.. طفل يلقى مصرعه مع كلبه في بئر أسانسير بالجيزة

رسميًا.. أسعار الكهرباء اليوم الأحد 6 يوليو 2025 المنزلي والتجاري

رسميًا.. أسعار الكهرباء اليوم الأحد 6 يوليو 2025 المنزلي والتجاري

ترشيحاتنا

نشرة المرأة والمنوعات

نشرة المرأة والمنوعات | رمل البحر يعالج 5 أمراض جلدية.. تحذير من تناول هذا النوع من اللحوم والمشروبات

نسرين طافش

نسرين طافش تخطف الأنظار على البحر

بابا غنوج

الوصفة الشامية.. طريقة احترافية لعمل بابا غنوج

بالصور

إزالة 6 حالات تعد على مساحة 11 فدانًا بالشرقية | صور

ازالة تعدي
ازالة تعدي
ازالة تعدي

في عيد ميلادها الـ 55.. 10 صور تكشف جمال غادة عبد الرازق | شاهد

غادة عبد الرازق
غادة عبد الرازق
غادة عبد الرازق

إطلالة جذابة.. ياسمين صبري تخطف الأنظار بجمالها

ياسمين صبري
ياسمين صبري
ياسمين صبري

الصيف ميبقاش صيف من غيره.. محمود العسيلي يروّج لألبومه الجديد

محمود العسيلي
محمود العسيلي
محمود العسيلي

فيديو

يوسف الشيمي

على مزلقان طوخ.. تفاصيل وفاة لاعب طلائع الجيش في حادث مأساوي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مصططفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: ما تبقّى من الحذف

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: الهجرة المنظمة وتطوير الخريجين.. نحو زراعة مصرية تواكب العصر

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: غزة بين أنقاض الجوع والكرامة

أحمد زهران

أحمد زهران يكتب: لا تهدموا حوائط الأمل على ساكنيها

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب : هذا المساء

المزيد