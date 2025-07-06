وزارة الصحة تنظم برنامجًا تدريبيًا متقدمًا في أساسيات الجراحة

نظمت وزارة الصحة والسكان برنامجًا تدريبيًا متخصصًا بعنوان “المهارات الجراحية الأساسية” (Basic Surgical Skills) بمقر أكاديمية الأميرة فاطمة للتعليم الطبي المهني بالعباسية، وذلك ضمن استراتيجية الوزارة لتطوير الكوادر الطبية، وتعزيز كفاءاتها العملية والمهنية، ودعم برامج التعليم الطبي المستمر.

أوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي باسم الوزارة، أن البرنامج استهدف تأهيل الأطباء حديثي التخرج على أحدث المعايير الدولية في المهارات الجراحية الأساسية.

وامتد البرنامج على مدار يومين، تضمنا محاضرات نظرية وتدريبات عملية مكثفة، بهدف تعزيز الكفاءة السريرية للأطباء في بداية مسيرتهم المهنية.

وأشار «عبدالغفار» إلى مشاركة 28 طبيبًا من مختلف المؤسسات الطبية، حيث تلقوا تدريبًا متخصصًا في أسس التعقيم الجراحي، وقواعد السلوك المهني في غرف العمليات، والتعامل الآمن مع الأدوات الجراحية، وتقنيات ربط العقد الجراحية، وخياطة الأنسجة، واستخدام أجهزة السونار، إلى جانب إجراءات تصريف الخراجات وتنظيف الجروح، وفقًا للبروتوكولات الطبية المعتمدة عالميًا.

من جانبها، أكدت الدكتورة هبة عبدالعزيز، مدير عام أكاديمية الأميرة فاطمة، أن الأكاديمية تمثل مركزًا رائدًا في دعم التعليم الطبي المستمر، مشيرة إلى أن البرنامج صُمم وفق نموذج الكلية الملكية للجراحين بالمملكة المتحدة، وأشرف على تنفيذه نخبة من الأساتذة المتخصصين، بقيادة الدكتور محمد عبدالواحد، رئيس وحدة جراحة الأورام بمستشفى أحمد ماهر التعليمي.

وأضافت أن الأكاديمية وفرت بيئة تعليمية متطورة تضمن جودة التدريب، مكنت الأطباء المشاركين من تطبيق المهارات المكتسبة عمليًا، مؤكدة التزام الأكاديمية بتقديم برامج تدريبية شاملة لمختلف التخصصات الطبية، تهدف إلى تطوير مهارات الأطباء ورفع مستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، تماشيًا مع رؤية الوزارة لبناء قدرات الكوادر الطبية.