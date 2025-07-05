الصحة تطلق منظومة إلكترونية متكاملة لخدمات الكشف الطبي على مرشحي الشيوخ

في إطار استعدادات الدولة للانتخابات المقبلة، وتنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، أعلنت الوزارة عن تفعيل *منظومة إلكترونية متطورة* لتيسير إجراءات الكشف الطبي والمعملي لمرشحي مجلس الشيوخ، بما يضمن سرية ودقة الإجراءات، ويسهم في تحقيق الشفافية والكفاءة خلال المرحلة الانتخابية.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن المنظومة الجديدة تتيح للمرشحين إتمام جميع الإجراءات الطبية إلكترونيًا عبر الرابط:

‏**[https://senators.mohp.gov.eg/login.aspx](https://senators.mohp.gov.eg/login.aspx)**

حيث يمكنهم:

- تسجيل بياناتهم وإنشاء حساب خاص.

- حجز موعد الكشف الطبي والمعملي بشكل فوري.

- اختيار المحافظة والمستشفى والموعد المناسب.

- الاطلاع على نتائج الفحوصات عبر المنظومة.

وأضاف أن هذه الخطوة تأتي تماشيًا مع خطة الدولة للتحول الرقمي، وحرصًا على تبسيط الإجراءات، وتجنب التكدس، مع الحفاظ على تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية لضمان سلامة المرشحين والفرق الطبية.

كافة الإمكانات الطبية والفنية

كما أكد أن الوزارة وضعت كافة الإمكانات الطبية والفنية لضمان دقة وسرعة انجاز الكشف الطبي، وفقًا للمعايير المقررة، مشيرًا إلى أن هذه الخدمة تُعد جزءًا من دعم قطاع الصحة للاستحقاقات الدستورية، وتعزيزًا لمبادئ النزاهة والتنظيم في العملية الانتخابية.

وأشار إلى أنه خلال الفترة من 1 إلى 4 يوليو 2025، تم توقيع الكشف الطبي على 400 مرشح لمجلس الشيوخ، من خلال المنظومة الإلكترونية الجديدة، بما يعكس إقبال المرشحين على استخدام المنظومة والاستفادة من الخدمات المقدمة بسهولة ويسر.