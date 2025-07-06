خبير تغذية يحذر من أمر خطير يهدد الصحة العامة

حذّر الدكتور مجدي نزيه، خبير التغذية العلاجية، من الاستخدام العشوائي لمكسبات الطعم واللون والمضافات الكيميائية في إعداد الأطعمة والحلويات المنزلية، مؤكدًا أن هذه المواد تشكل خطورة حقيقية على الصحة العامة، خصوصًا لدى الأطفال.

وأوضح نزيه، خلال لقائه على قناة “صدى البلد”، أن كثيرًا من الأمهات يشترين منتجات تحتوي على ألوان صناعية ومكسبات طعم لاستخدامها في تزيين الطعام أو إعداد الحلويات لجعلها أكثر جاذبية لأطفالهن، دون إدراك لما تحتويه هذه المواد من مركبات كيميائية ضارة.

وأضاف: "أي مادة مضافة صناعيًا، سواء للنكهة أو اللون، هي مادة كيميائية بالأساس، ويجب التعامل معها بحذر شديد".

وتحدث خبير التغذية عن منتج الجيلي كمثال شائع، موضحًا أن معظم أنواعه المتوفرة في الأسواق تحتوي على نسب عالية من الألوان الصناعية، قائلاً: "كلما كان اللون أكثر زهوًا وبريقًا، كلما زادت نسبة الكيماويات فيه، وبالتالي ارتفعت خطورته على الصحة".

وانتقد انبهار البعض بالشكل دون النظر إلى التأثير الصحي، مضيفًا: "مستوى طموحاتنا في الشكل أعلى بكثير من مستوى وعينا الغذائي".

وفي سياق متصل، حذر نزيه من العصائر الجاهزة التي تُباع على هيئة مسحوق قابل للذوبان في الماء، مؤكدًا أنها ليست عصائر حقيقية بل مواد كيميائية مضافة فقط.

وأوضح أن وجود عبارة "مدعمة بفيتامين C" على العبوة لا يعني أنها مفيدة، بل يعني ببساطة أنه تم إضافة فيتامين صناعي، كما يحدث عند تناول قرص فوار، لكنه لا يعوّض العناصر الغذائية الطبيعية الموجودة في العصير الطبيعي.