خبير تغذية: فيتامين سي في الجوافة أكتر من البرتقال

أكد الدكتور مجدي نزيه، خبير التغذية العلاجية، أن الأغذية الطبيعية الطازجة تظل الخيار الأفضل لصحة الإنسان، مقارنة بما يُعرض في الأسواق من منتجات معلبة تحتوي على مواد حافظة ومكونات صناعية قد تضر بالصحة. ودعا إلى تقليل الاعتماد على هذه المنتجات قدر الإمكان، والعودة إلى تناول الطعام في صورته الطبيعية.

وقال مجدي نزيه في حواره في برنامج “ أنا وهو وهي ” المذاع على قناة “ صدى البلد”، :" الجوافة تُعد من أغنى الفواكه الطبيعية بفيتامين C، مشيرًا إلى أنها من أفضل الخيارات الغذائية التي يمكن أن يتناولها الإنسان لتعزيز المناعة ومكافحة الأمراض، خاصة في فصل الصيف".

وأضاف، أن الجوافة تتفوق على كثير من الفواكه الأخرى في محتواها من فيتامين C، مشددًا على ضرورة تناولها طازجة بعد غسلها جيدًا، وليس الاعتماد على العصائر أو المنتجات المعلبة.

وأوضح أن بعض النباتات المخصصة كعلف للحيوانات، مثل البرسيم، تحتوي أيضًا على نسب مرتفعة من هذا الفيتامين، لكن الأفضلية دائمًا لما يتناسب مع تغذية الإنسان.

وأشار خبير التغذية إلى أن تواجد الجوافة في الصيف لم يكن من قبيل المصادفة، بل هو تجسيد لحكمة الخالق، حيث تتزامن فترات ارتفاع حرارة الجو مع زيادة الحاجة إلى فيتامين C، نظرًا لنشاط الميكروبات ونموها في هذه الأجواء.

وقال: "في الصيف، نمو الميكروبات بيبقى عالي، والجسم بيكون محتاج فيتامين C بكثافة، وهنا تظهر الجوافة كحل طبيعي مثالي".