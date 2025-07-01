خطر على صحة الأطفال.. استشاري غذائي يحذر من الجبن المعالج ومحسنات العجين

حذر الدكتور مجدي نزيه، استشاري التثقيف الغذائي، من تناول بعض الأطعمة المصنعة، خاصة أنواع الجبن المعالج، موضحًا أنها قد تُسبب حساسية للأطفال بسبب احتوائها على مواد مضافة ومحسنات كيميائية.

وخلال ظهوره في برنامج الستات مايعرفوش يكدبوا على قناة CBC، أشار نزيه إلى أن بعض حالات الحساسية لدى الأطفال تنسب خطأً للقمح، بينما يكون السبب الحقيقي هو محسنات العجين، مثل حمض البروبيونيك الموجود في أنواع خبز مثل "الفينو".

كما لفت إلى وجود حالات نادرة قد تظهر تفاعلًا تحسسيًا تجاه عناصر غير متوقعة، مثل نبات السدر أو حتى رائحة الخبز الناتجة عن المواد الصناعية.

وفي سياق متصل، دعا نزيه إلى الحذر من الاستخدام المتكرر لأكياس الطهي الحراري في الميكروويف أو الفرن، مؤكدًا أن الدراسات العلمية لم تحسم بعد أمان هذه الأدوات بشكل قاطع، ما يستدعي التعامل معها بحذر لحماية الصحة العامة.