الخارجية الفرنسية: المشاهد المميتة أثناء توزيع الطعام بغزة فضيحة

أدانت وزارة الخارجية الفرنسية اليوم السبت تكرار المشاهد المميتة أثناء توزيع الطعام بغزة واصفة الأمر بالفضيحة حسب ما أعلن عنه وزير الخارجية الفرنسية جان نويل بارو.

وتوفى اليوم 66 طفل فلسطيني بسبب سوء التغذية،وعدم حصولهم على طعام صحى بينما،وقعت جرائم متعددة بقتل المدنيين الفلسطينيين حول شاحنات توزيع الطعام بغزة خلال الشهر الماضي،وطالب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش بفتح تحقيقات لمحاكمة المجرمين الإسرائيليين الذين يقتلون المدنيين.

ودعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال إندلاع الحرب الإسرائيلية على إيران إلى ضرورة الانتباه لغزة،وعدم صرف الانتباه عنها،ووضع حلا دائما لسلام بين إسرائيل،وفلسطين بتنفيذ حل الدولتين عبر إقامة دولة فلسطينية دون جيش وفقا للقرارات الدولية التى أقرت حدود الدولة الفلسطينية لعام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

وجاءت الدعوية الفرنسية متوافقة مع الدعوة العربية لتنفيذ حل الدولتين ليعيش الطرفان في سلام ولمنع إنزلاق المنطقة في صراع أوسع.