أطعمة تسحب طاقتك وتُشعرك بالخمول.. أحذر تناولها في الصيف

مع ارتفاع درجات الحرارة في فصل الصيف، يحتاج الجسم إلى طاقة متجددة وترطيب مستمر لمواجهة الإجهاد الحراري.

أطعمة ومشروبات تُجهد الجسم وتُضعف الحيوية

ولكن المفاجأة أن بعض الأطعمة الشائعة في هذا الفصل قد تسحب طاقتك وتُقلل من نشاطك بشكل ملحوظ.

وهناك بعض الأطعمة التي يُنصح بتجنبها خلال الصيف للحفاظ على نشاطك، وفقا لما نشر في موقع Real Simple وNew York Post، ومن أبرزها ما يلي:

الحلويات والسكريات المضافة

ـ الحلويات والسكريات المضافة:

ترفع سكر الدم بسرعة ثم ينخفض بشكل مفاجئ، مما يسبب تعبًا وكسلًا لاحقًا.

الوجبات المقلية والدهنية

ـ الوجبات المقلية والدهنية (فاست فود):

تحتاج وقتًا أطول للهضم وتستهلك طاقة الجسم، وتسبب الشعور بالخمول بعد تناولها.

الكافيين

ـ الكافيين الزائد ومشروبات الطاقة:

تعطي دفعة مؤقتة يليها انهيار في الطاقة، وتُفقد الجسم السوائل.

الكحول

ـ الكحول:

يزيد من الجفاف، ويؤثر سلبًا على جودة النوم والطاقة اليومية.

الأطعمة الحارة

ـ الأطعمة الحارة والمبهّرة:

ترفع حرارة الجسم وتزيد التعرّق، ما يؤدي لفقدان سوائل وطاقة مهمة.

الأطعمة المالحة

ـ الأطعمة المالحة والمعالجة (مثل الشيبس واللحوم المصنعة):

تحتوي على نسب صوديوم عالية تسحب الماء من الخلايا وتُجهد الجسم.

منتجات الألبان

ـ منتجات الألبان كاملة الدسم واللحوم الثقيلة:

تزيد حرارة الجسم الداخلية وتؤثر على الهضم والطاقة.

أطعمة مناسبة افضل الصيف

بدائل أطعمة مناسبة افضل الصيف

ـ تناول الفواكه الغنية بالماء مثل البطيخ، الشمام، والخيار.

ـ اعتماد وجبات خفيفة سهلة الهضم مثل الزبادي، السلطة، والشوربة الباردة.

ـ شرب ماء الليمون، ماء جوز الهند، أو مياه بنكهة النعناع والزنجبيل.

ـ استبدال البهارات القوية بأعشاب منعشة مثل النعناع والكزبرة.

لتحافظ على نشاطك وصحتك النفسية والجسدية في الصيف، قلل من السكر والدهون، وركز على الترطيب والأطعمة الطبيعية الخفيفة، ولا تتبع شهيتك فقط بل استمع لجسمك واحتياجاته.