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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

هيحصلك مضاعفات.. لا تتناول النعناع في هذه الحالات

النعناع
النعناع
ريهام قدري

النعناع من الأعشاب المفيدة والمنتشرة في الاستخدام اليومي، سواء في الشاي أو كمنكه للطعام أو حتى في الأدوية، لكن الإفراط في تناوله أو استخدامه بشكل خاطئ يمكن أن يؤدي إلى بعض المخاطر والآثار الجانبية، ومنها:

 مخاطر النعناع عند الإفراط أو في بعض الحالات:

1. مشاكل في المعدة والجهاز الهضمي

قد يزيد من الحموضة لدى بعض الأشخاص، خاصة عند شربه بعد الأكل مباشرة.

الإفراط فيه قد يسبب تهيجًا في المعدة أو حرقة في المعدة.

2. ارتجاع المريء

النعناع قد يريّح العضلة العاصرة بين المريء والمعدة، ما يسمح بارتجاع الحمض إلى المريء ويزيد من أعراض الارتجاع المعدي المريئي (GERD).

3. انخفاض ضغط الدم

النعناع قد يؤدي إلى خفض ضغط الدم، وهو أمر غير مناسب لمن يعانون من انخفاض ضغط الدم المزمن.

4. الحساسية

بعض الأشخاص قد يكون لديهم حساسية من النعناع، وتظهر أعراض مثل:

طفح جلدي
صداع
صعوبة في التنفس (نادرًا)

5. التأثير على الحمل والرضاعة

لا ينصح بالإفراط في استخدام زيت النعناع أو شاي النعناع المركز أثناء الحمل أو الرضاعة بدون استشارة الطبيب، لأنه قد يؤثر على الرحم أو يسبب تقلصات.

6. التفاعلات مع بعض الأدوية

النعناع قد يتداخل مع بعض الأدوية مثل:

أدوية الحموضة
مضادات التجلط
بعض أدوية القلب والكبد

7. التأثير على الأطفال

زيت النعناع المركز يمكن أن يكون خطيرًا على الأطفال الصغار، وقد يسبب مشاكل في التنفس إذا تم استنشاقه بتركيز قوي.

 نصائح للاستفادة الآمنة من النعناع:

استخدمه باعتدال، سواء في الشاي أو الأطعمة.

تجنب استخدام زيت النعناع المركز إلا بوصفة طبية.

إذا كنت تعاني من مشاكل في المعدة أو ضغط الدم أو تتناول أدوية معينة، استشر طبيبك قبل الاستخدام المنتظم.

لا تعطه للأطفال أو الرضع دون استشارة طبيب.

النعناع مخاطر النعناع نعناع

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