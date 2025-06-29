ضبط 5 أطنان ملح طعام وأسماك مملحة غير صالحو للاستهلاك الآدمي بالغربية

تمكنت مديرية التموين بالغربية من ضبط 5 أطنان ملح طعام مجهولة المصدر، داخل مصنعين أحدهما لإنتاج المخللات والآخر للأسماك المملحة، بدائرة مركز المحلة الكبرى.

حملات تموينية

وتلقى أحمد عبود، وكيل وزارة التموين بالغربية، تقريرا بتمكن حملة تموينية بمركز ومدينة المحلة الكبرى، من ضبط 3 أطنان ملح طعام مجهولة المصدر داخل مصنع لإنتاج المخللات بمركز المحلة، كما تم ضبط بداخل ذات المصنع كمية من عبوات الجبنة منتهية الصلاحية.

تفاصيل الحملة

كما أسفرت الحملة عن ضبط مصنع أسماك مملحة بمركز المحلة، بداخله 2 طن ملح مجهولة المصدر، بقصد الاستخدام فى عمليات تصنيع الأسماك المملحة.

سحب عينات

تم التحفظ على المضبوطات فى الواقعتين، وسحب عينات لإرسالها للمعامل المركزية لبيان مدى صلاحيتها للاستهلاك الآدمى من عدمه، وتحرير محاضر لأصحاب المصنعين، وإخطار النيابة المختصة لتجرى شئونها.