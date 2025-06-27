خبير تغذية: فصيلة الدم تحدد نوعية الغذاء الأنسب للجسم

قال الدكتور وليد سعيد، أخصائي التغذية العلاجية والسمنة والنحافة، إن فصيلة الدم تلعب دورًا مهمًا في تحديد النظام الغذائي الملائم لكل شخص، مشيرًا إلى أن الدراسات الحديثة أثبتت وجود علاقة بين فصيلة الدم ومدى قدرة الجسم على هضم وامتصاص العناصر الغذائية.

وأوضح سعيد، في مداخلة هاتفية مع الإعلاميين أحمد دياب ونهاد سمير، خلال برنامج "صباح البلد" على قناة "صدى البلد"، أن احتياجات الجسم الغذائية تختلف من شخص لآخر تبعًا لفصيلة دمه، ما يجعل من الضروري تخصيص نظام غذائي يتناسب مع هذه الفصيلة.

وأشار إلى أن أصحاب فصيلة الدم **O** يحتاجون إلى نظام غني بالبروتينات الحيوانية مع تقليل الكربوهيدرات والنشويات، نظرًا لكفاءة أجسامهم في هضم البروتين، في المقابل، يُفضل لأصحاب فصيلة الدم **B** الإكثار من تناول الخضروات والكربوهيدرات، مع تقليل كمية البروتين الحيواني.

أما فصيلة الدم AB، فأكد أنها تتطلب مزيجًا متوازنًا من مصادر البروتين، مثل الأسماك ومنتجات الألبان والبقوليات، لتوفير احتياجات الجسم دون إرهاق الجهاز الهضمي.

وشدد على أهمية التوعية بدور فصيلة الدم في تحديد النظام الغذائي، لما لذلك من أثر كبير في تحسين الحالة الصحية وتعزيز كفاءة التمثيل الغذائي لدى الأفراد.