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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

ماذا يحدث لجسمك عند تناول النعناع المغلى؟

\ ماذا يحدث لجسمك عند تناول النعناع المغلى
\ ماذا يحدث لجسمك عند تناول النعناع المغلى
رنا عصمت

قدّم الدكتور خالد يوسف خبير التغذية العلاجية عبر صفحته على الفيسبوك، فوائد النعناع المغلى للصحة.

 1-يعتبر النعناع دواء منشط للقلب والدورة الدموية إذا شرب كالشاي بانتظام كما أنه ملين للمعدة والأمعاء ومضغه يخفف من آلام الأسنان ويزيل روائح الفم

2-للقضاء على حموضة المعدة يشرب كأس مغلي من النعناع دون إضافة السكر

3-تم استخراج خلاصة من ورق النعناع ثبت فائدتها في تهدئة الجهاز العصبي ومكافحة آفات المعدة والجهاز الهضمي والتخفيف من الخفقان والضعف العام وطرد الديدان من الأمعاء والتخفيف من المغص

4-النعناع يريح من الغازات ويقوي عمل الكبد والبنكرياس ويسكن السعال

المستعصي ويهدئ الأعصاب وحالات الغضب وهو مزيل للأرق ومدر للبول كما أنه هاضم جيد للطعام

5-ثبت بان النعناع يعمل على تخفيف التشنجات المعوية كما يساعد على إفراز العصارات المعوية الهاضمة، لذا يستحب تناوله بعد الوجبات الغذائية ليساعد على الهضم

6-النعناع يدخل في تركيب جميع المراهم الطبية المستخدمة لعلاج الأمراض الجلدية ويساعد في تخفيف آلام الأقدام إذا وضع في الماء الساخن قبل تغطيس القدمين فيه

7-ثبت أن النعناع مساعد أكيد في توسيع الشعب الهوائية في حالة الإصابة

بنزلات البرد لذا ينصح باستخدامه في علاج الزكام الحاد وذلك بوضع ورقة في الماء الساخن وشربه كالشاي أو إضافة أوراقه للشاي

8-للحصول على فائدة النعناع أثناء إعداده كالشاي ينصح بعدم غلي أوراقه بل يستحب أن يتم صب الماء المغلي على ورق النعناع وإضافة بعض السكر ثم تركه لمدة دقائق قبل شربه

ماذا يحدث لجسمك عند تناول النعناع المغلى النعناع المغلى فوائد النعناع

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ماذا يحدث لجسمك عند تناول بذور الشيا؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول بذور الشيا؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول بذور الشيا؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول بذور الشيا؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول النعناع المغلى؟

\ ماذا يحدث لجسمك عند تناول النعناع المغلى
\ ماذا يحدث لجسمك عند تناول النعناع المغلى
\ ماذا يحدث لجسمك عند تناول النعناع المغلى

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