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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

منها مكعبات المرق.. خبير يحذر من الأغذية المصنعة

الأغذية المصنعة
الأغذية المصنعة
هاني حسين

أكد الدكتور مجدي نزيه، خبير التغذية العلاجية، أن الأغذية التي خضعت لعمليات تصنيع تحتوي غالبًا على مواد كيميائية ضارة، ما يجعل استهلاكها المنتظم مصدرًا للعديد من المشاكل الصحية.

وقال مجدي نزيه في حواره في برنامج “ انا وهو وهي ” المذاع على قناة “ صدى البلد”: "كثيرًا من الناس يعتمدون بشكل روتيني على مكعبات المرق في إعداد معظم الأطعمة اليومية مثل الأرز أو اليخنات، دون إدراك لما تحتويه من مواد قد تكون ضارة على المدى البعيد".

وتابع : "التعامل مع هذه المنتجات يجب أن يكون بحذر، قائلاً: "عندما أتناول طعامًا مصنّعًا، فأنا أتعامل مع نكهة وليس مع غذاء حقيقي".

وتابع قائلاً: "بعض الناس تقول طالما هذه المنتجات موجودة في السوق فهي آمنة، لكن نفس المنطق يمكن تطبيقه على مواد سامة أخرى تباع قانونيًا، مثل النفتالين، ومع ذلك لا يستهلكها أحد لأنه مدرك لخطرها".

وأكد خبير التغذية أن هذا النمط من الاستهلاك العشوائي وغير الواعي هو ما أدى إلى تراجع مستويات الصحة العامة، خاصة بين الشباب.

ولفت إلى أن الجيل الحالي يعاني من ضعف في الكفاءة الجسدية والذهنية مقارنة بجيل الأمهات، رغم تقارب الفئات العمرية، مشيرًا إلى أن "العافية أصبحت متدنية، والأمراض زادت، والمناعة أصبحت مجرد موضة يتحدث عنها الناس دون وعي حقيقي".

نزيه مجدي نزيه التغذية الأغذية اخبار التوك شو

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