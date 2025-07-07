أبرزهم مالكوم.. إنزاجي يغربل أجانب الهلال السعودي

أكد تقرير صحفي اقتراب رحيل 4 لاعبين عن صفوف الهلال السعودي، خلال الصيف الحالي، بفرمان من مدرب الفريق سيموني إنزاجي.

وذكرت صحيفة "الشرق الأوسط" السعودية، أن الهلال بات قريبا من فسخ التعاقد مالكوم بعد فترة لم تخلُ من التوتر داخل وخارج الملعب، حيث دخل اللاعب في شجار مع عدد من جماهير الفريق بعد مباراة فلومينينسي الأخيرة بكأس العالم للأندية.

وأضافت الصحيفة، أن مدرب الفريق سيموني إنزاجي أبلغ إدارة النادي بضرورة إجراء تعديلات على قائمة اللاعبين الأجانب، إذ طلب رحيل الرباعي ألكسندر ميتروفيتش، ورينان لودي، وكايو، إضافة إلى مالكوم.

وتابعت أن إدارة الهلال تستهدف تدعيم الفريق بأسماء أجنبية تتماشى مع أفكار إنزاجي الذي يرغب في بناء منظومة فنية أكثر صلابة مع انطلاقة الموسم الجديد.



الهلال يودع المونديال

واختتم الهلال السعودي المشاركة العربية في كأس العالم للأندية 2025، المقامة حاليا في الولايات المتحدة، بخروجه من الدور ربع النهائي إثر خسارته أمام فلومينينسي البرازيلي بنتيجة 2-1، الجمعة الماضي، في لقاء شهد جدلاً واسعاً حول قرارات التحكيم.

ورغم الخروج، تصدر الهلال قائمة الأندية العربية من حيث العائدات المالية، بعدما بلغت حصته من الجوائز نحو 34 مليون دولار أمريكي، محققاً بذلك الرقم الأعلى مقارنة ببقية الفرق العربية المشاركة في البطولة.