ضحية رونالدو.. فنربخشة يعلن ضم مهاجم النصر على سبيل الإعارة

أعلن نادي فنربخشة التركي، تعاقده مع الكولومبي جون دوران مهاجم النصر السعودي، على سبيل الاعارة.

وقال النادي التركي في بيان: "توصل نادينا إلى اتفاق مع النصر وجون دوران، لانضمام اللاعب إلى فريقنا على سبيل الإعارة لمدة عام واحد".

وأضاف البيان: "نتمنى للاعبنا موسمًا حافلًا بالنجاحات بقميص نادينا".



دوران ضحية رونالدو



وبحسب تقارير صحفية، فإن تجديد عقد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو أجير إدارة النصر السعودي على التخلي عن بعض اللاعبين، ويعد جون دوران الضحية الأبرز.

وكان نادي النصر السعودي، أعلن مؤخرا، تجديد عقد نجمه البرتغالي كريستيانو رونالدو حتى 2027.

وجاء الإعلان عبر الحساب الرسمي للنادي على منصة "إكس"، حيث نُشر مقطع فيديو يظهر فيه رونالدو على أحد الشواطئ السعودية، مرفقًا برسالة واضحة: "النصر إلى الأبد"، بينما حمل الفيديو عنوانًا لافتًا: "القصة تستمر مع قائد النصر التاريخي".