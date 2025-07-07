الأكثر تأثيرا..بالأرقام أشرف حكيمي يتألق في كأس العالم للأندية

خطف النجم المغربي أشرف حكيمي، ظهير باريس سان جيرمان، الأضواء بأداء لافت خلال مشاركته في بطولة كأس العالم للأندية 2025 المقامة في الولايات المتحدة الأمريكية، بعدما لعب دورًا حاسمًا في تأهل فريقه إلى الدور نصف النهائي.

وساهم حكيمي بشكل مباشر في انتصار باريس سان جيرمان على بايرن ميونخ بهدفين دون رد، في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء السبت على ملعب "مرسيدس بنز" ضمن مواجهات الدور ربع النهائي من البطولة.

ووفقًا لمنصة الإحصائيات العالمية "SofaScore"، تصدّر حكيمي قائمة المدافعين الأكثر تأثيرًا هجوميًا في النسخة الحالية من كأس العالم للأندية، حيث تمكن من تسجيل هدفين وصناعة تمريرة حاسمة، ليكون أكثر المدافعين مساهمة في الأهداف حتى الآن.

أبرز أرقام أشرف حكيمي في البطولة:

عدد المباريات: 5

عدد الأهداف: 2

تمريرات حاسمة: 1

المساهمات التهديفية: 3

فرص مصنوعة: 7

كرات مسترجعة: 19

تقييم SofaScore: 7.74 (أعلى تقييم بين المدافعين)

أكثر ظهير أيمن صناعة للفرص المحققة (3)

أكثر ظهير منح تمريرات مفتاحية (7)

ويستعد حكيمي مع فريقه لمواجهة نارية في نصف النهائي ضد ريال مدريد الإسباني، يوم الأربعاء 9 يوليو، في تمام الساعة 10 مساءً بتوقيت القاهرة، على ملعب "ميتلايف" بمدينة نيوجيرسي.