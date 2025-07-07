مفاجأة في عقد عبدالله السعيد مع الزمالك.. تفاصيل

كشف الإعلامي أمير هشام مفاجأة بشأن نجم الزمالك عبدالله السعيد عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وكتب أمير هشام:"جون إدوارد نجح في تجديد عقد عبدالله السعيد لمدة موسمين، مقابل 35 مليون جنيه، وهو نصف القيمة التي تم الإتفاق عليها في وقت سابق من جانب عمرو الجنايني عضو لجنة التخطيط السابق".

وأكمل :"السعيد سيحصل على 20 مليونا في الموسم الجديد، ولو استمر في الموسم بعد القادم سيحصل على 15 مليون جنيه".

وأضاف :"جون إدوارد المدير الرياضي نجح في تخفيض المبالغ الكبيرة التي كان السعيد قد اتفق عليها مع عمرو الجنايني، وهو أمر يحسب لإدوارد".