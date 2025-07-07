موعد مباراة ريال مدريد وباريس سان جيرمان في نصف نهائي مونديال الأندية 2025

ضرب ريال مدريد الإسباني موعدًا مثيرًا مع باريس سان جيرمان الفرنسي في الدور نصف النهائي لبطولة كأس العالم للأندية 2025، المقامة على الأراضي الأمريكية، وتحديدًا على ملعب "ميتلايف" في نيوجيرسي.

الطريق إلى نصف النهائي:

ريال مدريد تجاوز بوروسيا دورتموند الألماني بنتيجة 3-2، في لقاء شهد إثارة حتى اللحظات الأخيرة.

باريس سان جيرمان تأهل هو الآخر بثقة، بعد الفوز على بايرن ميونيخ بثنائية نظيفة، بفضل تألق نجمه المغربي أشرف حكيمي.

موعد مواجهة ريال مدريد وباريس سان جيرمان

الأربعاء المقبل، 10 مساءً بتوقيت القاهرة

الملعب: ميتلايف، نيوجيرسي – الولايات المتحدة الأمريكية

تاريخ المواجهات بين ريال مدريد وباريس سان جيرمان:

عدد اللقاءات: 12

فوز ريال مدريد: 5

فوز باريس سان جيرمان: 4

التعادل: 3

الأهداف المسجلة: 16 لكل فريق

نتيجة آخر لقاء بين ريال مدريد وباريس سان جيرمان

كان في ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا 2022، حين فاز باريس ذهابًا بهدف نظيف، قبل أن يقلب ريال مدريد الطاولة إيابًا بثلاثية مقابل هدف، في طريقه للتتويج باللقب القاري.