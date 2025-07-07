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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

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مسئولون أمريكيون لـ أكسيوس: ترامب يأمل في إنهاء حرب غزة خلال زيارة نتنياهو

ترامب ونتنياهو
ترامب ونتنياهو
البهى عمرو

يرغب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في التوصل إلى اتفاق مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، خلال لقائهما، اليوم الاثنين، حول شروط إنهاء الحرب في غزة، بحسب ما ذكره مسؤولان أمريكيان لموقع "أكسيوس".

ويسعى ترامب، إلى استغلال زخم وقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران؛ لتحقيق تقدم في غزة هذا الأسبوع، بعد أربعة أشهر من المحادثات الفاشلة.

ويتكون الاتفاق المطروح من هدنة لمدة 60 يومًا، تتضمن إطلاق سراح 10 محتجزين إسرائيليين أحياء، و18 محتجزًا متوفين، ويأمل ترامب أن تكون هذه خطوة نحو اتفاق سلام أوسع، على الرغم من أن نتنياهو لم يكن مستعدًا حتى الآن لتوقيع أي اتفاق لإنهاء الحرب.

اجتمع مفاوضون من إسرائيل وحماس، إلى جانب وسطاء قطريين ومصريين، أمس الأحد، في الدوحة، من أجل التوصل إلى اتفاق بشأن النقاط العالقة الأخيرة في محادثات وقف إطلاق النار والمحتجزين.

وقبل مغادرته إسرائيل، قال نتنياهو إن اجتماعه مع ترامب قد يُسهم في التوصل إلى اتفاق، وهو ما يتوافق مع رغبة الرئيس الأمريكي، قائلًا: "إنه يعتقد بإمكانية التوصل إلى اتفاق هذا الأسبوع".

وتبقى نقطة الخلاف في حال التوصل إلى وقف إطلاق نار مؤقت، إذ سيصبح وضع ما بعد الحرب في غزة الموضوع المحوري في المفاوضات خلال الهدنة التي تستمر 60 يومًا.

يرغب الجانب الأمريكي في التوصل إلى تفاهمات مع الإسرائيليين، حول من سيحكم غزة بدون حماس، والضمانات الأمنية التي ستمنع عودة الحركة إلى القطاع، في الوقت الذي يعارض فيه نتنياهو أي دور لحماس في حكم غزة بعد الحرب، إلى جانب معارضته أيضًا أي مشاركة للسلطة الفلسطينية في إدارة القطاع بعد انتهاء الحرب.

صرح مسؤول أمريكي بأن ترامب يريد سماع آراء نتنياهو، حول وضع ما بعد الحرب والتوصل إلى تفاهم مشترك، وقال: "نريد التوصل إلى اتفاق بشأن ما سيأتي لاحقًا، على الأقل إطار عمل في اليوم التالي".

دونالد ترامب الرئيس الأمريكي ترامب بنيامين نتنياهو نتنياهو

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