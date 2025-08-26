قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الصناعات الغذائية المصرية تحقق 6.1 مليار دولار صادرات في 2024 ونمو 6% بالنصف الأول من 2025
أسعار الذهب اليوم.. عيار 21 وصل كام
لماذا يماطل نتنياهو في قبول وقف إطلاق النار رغم موافقة حماس؟
مع تعنت مستمر.. قوافل المساعدات الإنسانية المصرية تتدفق إلى قطاع غزة
هل تتأثر الأسعار في مصر بسبب الأزمات العالمية؟ فيديو
الكسبان علي الأرض ..تعليق من حساب نادي فاركو على مواجهة الزمالك اليوم
متظاهرون يغلقون شوارع في مدينة حيفا شمالي إسرائيل للمطالبة بإعادة المحتجزين
أزمة قلبية مفاجئة.. القصة الكاملة لوفاة الإعلامي المصري عاطف كامل
مفاجأة.. علياء قمرون تكشف في التحقيقات حجم أرباحها من التيك توك
قصف مدفعي إسرائيلي عنيف على حيي الزيتون والصبرة في مدينة غزة
بعد استهداف صحفيين في غارة على "ناصر الطبي".. نتنياهو يثير الجدل بتعليق جديد
عبدالعال يفتح النار: محمد بن رمضان لاعب وهمي والأهلي اتخدع فيه
أخبار البلد

اكتشفت زواج حبيبها بأخرى وضربها بمطواة.. اعترافات لوليتا «بنت الباشمهندس» في التحقيقات
إسلام دياب

أقرت البلوجر آلاء محمد، الشهيرة على مواقع التواصل الاجتماعي بلقب «لوليتا» باعترافات مثيرة المتهمة بنشر محتوى مرئي خادش للحياء عبر منصات التواصل، يتضمن إيحاءات جنسية وتحريضًا على الفسق والفجور.

قالت المتهمة في التحقيقات :إنها حاصلة على دبلوم تجارة، ونشأتها كانت في مدينة المنصورة، وأن والدها كان مهندس كمبيوتر ويمتلك شركة، ووالدتها ربة منزل، وأنها عاشت مع جدتها بعد انفصال والديها.

وأضافت أنها تزوجت عام 2011 من شخص يدعى "عمر"، صاحب كافيه، واستمر الزواج 4 أشهر فقط، انتهى بالطلاق بعد أن اعتدى عليها بمطواة ؛بسبب مشادة كلامية نشبت بينهما، بعدما اكتشفت زواجه من أخرى دون علمها، وأنها انتقلت للقاهرة بعد الطلاق بهدف العمل، وبدأت تصوير ونشر مقاطع رقص على السوشيال ميديا، بهدف تحقيق الشهرة والعمل في مجال التمثيل، مؤكدة أن جدتها كانت ترفض تلك الفيديوهات بسبب محتواها والملابس التي تظهر بها.

وكانت حددت المحكمة جلسة عاجلة لمحاكمة التيك توكر لوليتا في اتهامها بنشر فيديوهات مخلة بالآداب العامة لجلسة 13 سبتمبر، بعدما وجهت النيابة لها اتهامات بالتحريض على الفسق، ونشر محتوى غير لائق عبر الإنترنت، والتعدي على القيم الأسرية، وقررت جهات التحقيق، حجز التيك توكر لوليتا والتحفظ عليها في محكمة القاهرة الجديدة، بسبب حكم قضائي صادر بحقها، وذلك بعد صدور قرار بإخلاء سبيلها في اتهامها بنشر فيديوهات مخلة بالآداب العامة.

ألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية القبض على البلوجر لوليتا في مدينتي بالقاهرة الجديدة لاتهامها بنشر محتوى خادش للحياء، بعد ورود بلاغات ضد البلوجر لوليتا بسبب قيامها بنشر مقاطع فيديو عبر منصات التواصل الاجتماعي متضمنة محتوى خادش وألفاظ خارجة وإساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي.

البلوجر آلاء محمد لوليتا مواقع التواصل الاجتماعي محتوى مرئي خادش للحياء إيحاءات جنسية تحريض على الفسق

