اكتشفت زواج حبيبها بأخرى وضربها بمطواة.. اعترافات لوليتا «بنت الباشمهندس» في التحقيقات

أقرت البلوجر آلاء محمد، الشهيرة على مواقع التواصل الاجتماعي بلقب «لوليتا» باعترافات مثيرة المتهمة بنشر محتوى مرئي خادش للحياء عبر منصات التواصل، يتضمن إيحاءات جنسية وتحريضًا على الفسق والفجور.

قالت المتهمة في التحقيقات :إنها حاصلة على دبلوم تجارة، ونشأتها كانت في مدينة المنصورة، وأن والدها كان مهندس كمبيوتر ويمتلك شركة، ووالدتها ربة منزل، وأنها عاشت مع جدتها بعد انفصال والديها.

وأضافت أنها تزوجت عام 2011 من شخص يدعى "عمر"، صاحب كافيه، واستمر الزواج 4 أشهر فقط، انتهى بالطلاق بعد أن اعتدى عليها بمطواة ؛بسبب مشادة كلامية نشبت بينهما، بعدما اكتشفت زواجه من أخرى دون علمها، وأنها انتقلت للقاهرة بعد الطلاق بهدف العمل، وبدأت تصوير ونشر مقاطع رقص على السوشيال ميديا، بهدف تحقيق الشهرة والعمل في مجال التمثيل، مؤكدة أن جدتها كانت ترفض تلك الفيديوهات بسبب محتواها والملابس التي تظهر بها.

وكانت حددت المحكمة جلسة عاجلة لمحاكمة التيك توكر لوليتا في اتهامها بنشر فيديوهات مخلة بالآداب العامة لجلسة 13 سبتمبر، بعدما وجهت النيابة لها اتهامات بالتحريض على الفسق، ونشر محتوى غير لائق عبر الإنترنت، والتعدي على القيم الأسرية، وقررت جهات التحقيق، حجز التيك توكر لوليتا والتحفظ عليها في محكمة القاهرة الجديدة، بسبب حكم قضائي صادر بحقها، وذلك بعد صدور قرار بإخلاء سبيلها في اتهامها بنشر فيديوهات مخلة بالآداب العامة.

ألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية القبض على البلوجر لوليتا في مدينتي بالقاهرة الجديدة لاتهامها بنشر محتوى خادش للحياء، بعد ورود بلاغات ضد البلوجر لوليتا بسبب قيامها بنشر مقاطع فيديو عبر منصات التواصل الاجتماعي متضمنة محتوى خادش وألفاظ خارجة وإساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي.