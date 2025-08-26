مفاجأة.. علياء قمرون تكشف في التحقيقات حجم أرباحها من التيك توك

اعترافات مثيرة أدلت بها التيك توكر علياء قمرون، في التحقيقات التي أجريت معها لاتهامها بنشر محتوى خادش للحياء على مواقع التواصل الاجتماعي، وخاصة عن الأرباح التي حققتها من الفيديوهات.

قالت :«الفيديوهات اللي أنا كنت رفعاها على حساباتي ما زالت موجودة لكن اللايفات والجولات مش بتتحفظ إلا لو صاحب الحساب عملها حفظ وأنا مكنتش بحفظها على حسابي لكن هي كانت بتتحفظ مده معينة وبعدين بتتمسح من نفسها لما بيعدي عليها وقت، وأنا كنت بتفاعل مع الناس وبهزر وساعات أقرا كتاب أو أتكلم عربي أو انجليزي وبتكلم عن الأب والأم اللي مش بيعاملوا عيالهم كويس وبقدم نصائح للناس في الموضوع ده وساعات بغني أغاني دينية زي قمر سيدنا النبي ودي أصلا سبب شهرتي وهي اللي اتسميت بمناسبتها علياء قمرون، والجولات اللي كنت بدخلها كنت بقعد أشجع المتابعين وأحمسهم إنهم يكبسوا ويشيروا اللايف اللي أنا بعملها عشان يتنشر على النت عشان أبقى مشهورة عشان يجيلي فلوس ودعم.

وأضافت قائلة أن البداية كانت في شهر مارس أو إبريل 2025 واحدة صاحبتي اسمها حسناء ليها حساب على التيك توك وعندها 100000 متابع، صورت فيديو معايا من الموبايل بتاعها بتقول فيه أنا وعلياء أخوات واللي اتقال إشاعات فأنا رديت عليها في الفيديو وقولت بقولك إيه يا حسناء تليفون ريل مي سي 70 بس جودته مش حلوة في الفيديوهات قالتلي مشي الدنيا عادي، قلتلها قمر، وغنيت أغنية قمر سيدنا النبي قمر، وعشان كدا فجأة اتشهرت والفيديو بقى تريند واتشهرت باسم علياء قمرون والفيديو ده حسناء هي اللي نشرته من الحساب بتاعها على التيك توك.

وأكدت :الفلوس اللي جاتلي من اللايفات والإعلانات التي عملتها بعد ما اتشهرت كان إجمالها حوالي 400 ألف جنيه، وهي دي كل الفلوس التي كسبتها من التيك توك والإعلانات.