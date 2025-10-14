الإغاثة الطبية بغزة تطالب بضرورة الإجلاء الطبي بشكل عاجل وفوري لآلاف المصابين

أكد مدير جمعية الإغاثة الطبية في قطاع غزة محمد أبو عفش الحاجة الملحة للإجلاء الطبي لآلاف المصابين والمرضى الفلسطينيين وإنقاذ حياتهم بتلقي العلاج العاجل خارج القطاع.



وقال أبو عفش - في تصريح خاص لقناة "القاهرة الإخبارية"، اليوم /الثلاثاء/ - "إن المصابين والمرضى يواجهون معاناة كبيرة ومستمرة منذ بدء حرب إسرائيل على غزة في أكتوبر 2023، فمنهم من فقد أطرافه، ومنهم من تردت حالته الصحية بشكل بالغ"، لافتا في الوقت ذاته إلى أن القطاع الصحي يعاني نقصا حادا في الكوادر الطبية من جراحين ومتخصصي التخدير والعلاج الطبي، إلى جانب التمريض.



وتعليقا على إعلان منظمة الصحة العالمية بدء إدخال شاحنات محملة بالإمدادات الطبية، قال أبو عفش "إن ما تم إدخاله هو 8 قاطرات، والتي أسهمت بشكل كبير في إسعاف الوضع المتدهور في قطاع غزة.. ما دخل قليل، ولكنه مهم جدا".



وأضاف: أن هناك تنسيقا مع منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة الفلسطينية وكل الجهات الدولية، لتقديم المساعدات الإغاثية للمدنيين الفلسطينيين، منوها بأن الجميع يستعد لإنقاذ الأوضاع الصحية والإنسانية في القطاع بشكل كامل، كما أن الجميع متفائل بأن المرحلة القادمة ستشهد خطوات جادة نحو البناء وإعادة الإعمار بقطاع غزة.



وحذرت منظمة الصحة العالمية، في وقت سابق اليوم، من تدهور الوضع الصحي في قطاع غزة، مؤكدة أن أكثر من 15 ألفا و600 مصاب ومريض بحاجة إلى إجلاء طبي عاجل لتلقي العلاج خارج القطاع.

