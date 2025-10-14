الإغاثة الطبية بغزة تطالب بضرورة الإجلاء الطبي بشكل عاجل وفوري لآلاف المصابين

قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ترامب: المرحلة الثانية من اتفاق غزة تبدأ الآن
ربنا يكفينا شره.. خالد الجندي: احذروا من الجاهل الذي لا يعلم أنه جاهل
4 عبادات صالحة تعادل قيام الليل.. اغتنم فضلها ولا تفوت ثوابها
مصر تدعو إلى تعافي غزة| الرئيس السيسي يؤكد ضرورة البناء بعد الحرب.. ومؤتمر لإعادة الإعمار خلال أيام
مصرع شخص وإصابة آخر في تصادم سيارة وتروسيكل بأسيوط
الأغذية العالمي: 137 شاحنة دخلت قطاع غزة لدعم المخابز وتوفير المواد الغذائية
رئيس الوزراء: توجيهات رئاسية بتطوير ورفع كفاءة بحيرة البردويل| صور
الرقب: وقف الحرب لا يعني السلام.. والتحدي يبدأ بعد غزة
فاصل خرساني.. النقل تبدأ عزل حارة الأتوبيس الترددي على الطريق الدائري
الأغذية العالمي: 170 ألف طن من الغذاء جاهزة لدخول قطاع غزة
انطلاق الفصل التشريعي الثاني للشيوخ السبت.. وهذه إجراءات انتخاب رئيس جديد للمجلس
الإغاثة الطبية بغزة: جهود مكثفة لتوفير الاحتياجات الأساسية وانتشال جثامين الشهداء
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار العالم

أكد مدير جمعية الإغاثة الطبية في قطاع غزة محمد أبو عفش الحاجة الملحة للإجلاء الطبي لآلاف المصابين والمرضى الفلسطينيين وإنقاذ حياتهم بتلقي العلاج العاجل خارج القطاع. 


وقال أبو عفش - في تصريح خاص لقناة "القاهرة الإخبارية"، اليوم /الثلاثاء/ - "إن المصابين والمرضى يواجهون معاناة كبيرة ومستمرة منذ بدء حرب إسرائيل على غزة في أكتوبر 2023، فمنهم من فقد أطرافه، ومنهم من تردت حالته الصحية بشكل بالغ"، لافتا في الوقت ذاته إلى أن القطاع الصحي يعاني نقصا حادا في الكوادر الطبية من جراحين ومتخصصي التخدير والعلاج الطبي، إلى جانب التمريض.


وتعليقا على إعلان منظمة الصحة العالمية بدء إدخال شاحنات محملة بالإمدادات الطبية، قال أبو عفش "إن ما تم إدخاله هو 8 قاطرات، والتي أسهمت بشكل كبير في إسعاف الوضع المتدهور في قطاع غزة.. ما دخل قليل، ولكنه مهم جدا". 


وأضاف: أن هناك تنسيقا مع منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة الفلسطينية وكل الجهات الدولية، لتقديم المساعدات الإغاثية للمدنيين الفلسطينيين، منوها بأن الجميع يستعد لإنقاذ الأوضاع الصحية والإنسانية في القطاع بشكل كامل، كما أن الجميع متفائل بأن المرحلة القادمة ستشهد خطوات جادة نحو البناء وإعادة الإعمار بقطاع غزة. 


وحذرت منظمة الصحة العالمية، في وقت سابق اليوم، من تدهور الوضع الصحي في قطاع غزة، مؤكدة أن أكثر من 15 ألفا و600 مصاب ومريض بحاجة إلى إجلاء طبي عاجل لتلقي العلاج خارج القطاع.
 

مدير جمعية الإغاثة الطبية في قطاع غزة إجلاء الطبي تلقي العلاج العاجل خارج القطاع بدء حرب إسرائيل على غزة

