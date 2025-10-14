الاتحاد الأوروبي يغرم "جوتشي وكلوي ولويفي" 157 مليون يورو لانتهاكهم قواعد المنافسة

أعلن الاتحاد الأوروبي فرض غرامات إجمالية بلغت 157 مليون يورو على مجموعات العلامات التجارية الفاخرة "جوتشي وكلوي ولويفي"، لانتهاكها قواعد المنافسة.

وذكرت صحيفة "لوفيجارو" الفرنسية، اليوم /الثلاثاء/، أن المفوضية الأوروبية تتهم الشركات الثلاث، ومقرها إيطاليا وفرنسا وإسبانيا على التوالي، بتقييد قدرة تجار التجزئة المستقلين التابعين لها على تحديد أسعار منتجات علاماتهم التجارية بحرية، موضحة أن هذه الممارسات تعد انتهاكا لقانون المنافسة، لأنها تؤدي إلى ارتفاع الأسعار على المستهلكين.

وأضافت أن الشركات الثلاث ارتكبت هذه الانتهاكات بشكل مستقل، ولكن على فترات متداخلة، وغالبا في نفس المتاجر الفعلية والإلكترونية.



وقالت المفوضية "تم فرض العقوبات بشكل متزامن لتوجيه رسالة قوية إلى قطاع صناعة الأزياء بأكمله".. وقد تم خفِض الغرامات عن الحد الأقصى المنصوص عليه في القواعد الأوروبية بفضل تعاون الشركات الثلاث الخاضعة للعقوبات خلال تحقيق المفوضية.



وتلقت "جوتشي"، الفرع الإيطالي لمجموعة "كيرينج" الفرنسية، أكبر غرامة، قدرت بنحو 120 مليون يورو.. وصرحت المجموعة، في بيان، بأن كيرينج تأخذ علما بقرار المفوضية الأوروبية بشأن الممارسات التي لم تعد تطبَق في جوتشي، موضحة أن الغرامة مخصَصة بالفعل في حساباتها للنصف الأول من العام الجاري، وبالتالي لن يكون لها أي أثر مالي إضافي.



كما ستضطر علامة الأزياء الفرنسية "كلوي" التابعة لمجموعة "ريتشمونت" السويسرية إلى دفع ما يقرب من 20 مليون يورو، فيما ستضطر "لويفي" الإسبانية التابعة لعملاق السلع الفاخرة الفرنسي (إل في إم إتش-LVMH) إلى دفع 18 مليون يورو.



يذكر أن "كيرينج" هي مجموعة فرنسية عالمية فاخرة مقرها باريس، ومتخصصة في السلع الفاخرة، مثل الأزياء الجلدية والمجوهرات والنظارات والعطور، وتمتلك العديد من العلامات التجارية الشهيرة، مثل (غوتشي وسان لوران وبالنسياغا وبوتيغا فينيتا)، وهي ثاني أكبر شركة سلع فاخرة في العالم من حيث الإيرادات.. أما مجموعة "ريتشمونت"، فهي شركة سويسرية متخصصة في السلع الفاخرة، والتي تشمل المجوهرات والساعات الفاخرة والموضة والإكسسوارات، وتأسست عام 1988.. و"لويفي" هي علامة تجارية فاخرة إسبانية للأزياء والمنتجات الجلدية والعطور، وتأسست في مدريد عام 1846، وتشتهر بحرفيتها العالية في صناعة المنتجات الجلدية، وتمتلك مجموعة (LVMH) الفرنسية الفاخرة.