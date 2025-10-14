الرئيسان الروسي والأوزبكي يناقشان تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين

بحث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأوزبكي شوكت ميرضيائيف، هاتفيا اليوم /الثلاثاء/، تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين.



وذكر مكتب الرئيس الأوزبكي - في بيان - أنه تم إيلاء اهتمام خاص بالحفاظ على نمو المؤشرات الرئيسية للتعاون التجاري والاقتصادي والاستثماري بين البلدين، فضلا عن دعم مشاريع التعاون على المستوى الإقليمي.



وأشار البيان إلى أن الرئيسين ناقشا توسيع التعاون الإنساني في مجالات الثقافة والفنون والتعليم، بما في ذلك تدريب الكوادر الهندسية، كما بحثا قضايا تطوير وتعزيز العلاقات الأوزبكية الروسية في إطار الشراكة الاستراتيجية الشاملة، والتحالف في سياق التنفيذ العملي للاتفاقات على أعلى مستوى.

