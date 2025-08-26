انفصالات عاطفية كثيرة.. خبيرة الطاقة تكشف سر الاضطرابات في حياة شيرين

قالت سونيا الحبال، خبيرة الطاقة، إن الحروف والأرقام تلعب دورًا مهمًا في علم الطاقة، مؤكدة أن حرف "ش" يرتبط بالشهرة والظهور.

وأضافت "الحبال" خلال لقائها مع الإعلامية آية شعيب في برنامج "أنا وهو وهي" على قناة صدى البلد، أن حرف الألف "أ" يحتوي على عناصر متعددة من الطبيعة، مثل الهواء، الماء، النار، والخشب.

وأشارت خبيرة الطاقة، إلى أن اللون الأزرق يُعد إيجابيًا ومناسبًا جدًا لمن تبدأ أسماؤهم بحرف الألف.

لماذا اشتهرت شادية واختفت فاطمة؟

كشفت الحبال أن الفنانة شادية كان اسمها الحقيقي فاطمة، ولكن عندما غيّرت اسمها إلى "شادية"، أصبح النجاح حليفها، لأن "ش" من حروف الشهرة.

سر الاضطرابات في حياة شيرين

وتطرقت الحبال إلى اسم الفنانة شيرين، قائلة: "مشكلتها إن أول اسمها شهرة «ش» وآخره «ي، ن»، وهما من الحروف التي تسبب انفصالات عاطفية كثيرة".