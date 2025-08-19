سونيا الحبال تكشف علاقة المال بالخشب في الثقافة الصينية

أكدت خبيرة الطاقة، سونيا الحبال، أن المال لا يمكن أن يأتي للإنسان من تلقاء نفسه دون سعي أو جهد، مشبهة ذلك بمثال التلاجة الممتلئة بالطعام، والتي لا يمكن أن تصل محتوياتها إلى الشخص إلا إذا تحرك وفتحها وأخذ ما يحتاجه منها.

وأضافت خلال لقائها مع الإعلامي شريف نورالدين، والإعلامية آية شعيب، في برنامج "أنا وهو وهي" المذاع على قناة "صدى البلد" أن المال في جوهره طاقة، مشيرة إلى أن الاكتفاء بالجلوس وانتظار المال لن يجلبه، وإنما يتطلب الأمر سعياً حقيقياً وأخذاً بالأسباب، تماماً كما يشتري الإنسان سيارة فيحتاج إلى تزويدها بالوقود وتعلّم قيادتها حتى تتحرك.

وأشارت إلى أن العقل لا يفرق بين الحقيقة والخيال، بل يتعامل مع ما يظهره الإنسان في واقعه وما يسعى لتحقيقه، ومن هنا تبدأ الطرق في الانفتاح أمامه من حيث لا يدري، وهو ما وصفته بأنه عطاء من الله بعد بذل الخطوة الأولى في السعي.

وذكرت الحبال أن ثقافة "الفنغ شوي" تعتبر المال عنصراً من عناصر الخشب، موضحة أن أصله مثل الزرع يحتاج إلى عناية ورعاية مستمرة حتى ينمو ويترعرع.

وشددت خبيرة الطاقة على أن المال يشبه الزرعة التي قد تذبل وتموت عند شخص إذا أهملها، بينما تنمو وتزدهر عند آخر إذا اهتم بها، مؤكدة أن الفرق يكمن في أسلوب العناية والمتابعة.