كان عنده سلام نفسي.. مدير أعمال جميل راتب يكشف اللحظات الأخيرة له في ذكرى ميلاده.. خاص

تحل اليوم ذكرى ميلاد الفنان جميل راتب والذى قدم العديد من الأعمال الفنية التى تظل محفورة فى وجدان المشاهد العربى خاصة أنه كان أيقونة فنية حقيقية وابدع فى تجسيد عدد من الأدوار المتنوعة بين الخير والشر والكوميديا.

وكشف التهامى هانى مدير أعمال الفنان الراحل جميل راتب عن اللحظات الأخيرة قبل الوفاة.

وقال التهامى هانى، فى تصريح خاص لـ “صدى البلد”، إن الفنان الراحل جميل راتب كان على علم بأبعاد مرضه، ولذلك كان تسيطر عليه حالة من السلام النفسي، حتى بعد أن تعرض فى الفترة الأخيرة لفقدان الكلام أو بمعنى أدق كان صوته مجرد همسات، وتوجهنا لعدد من الأطباء داخل مصر وفى فرنسا إلا أن المرض كان فى المرحلة الأخيرة ومن الصعب علاجه.

بداية جميل راتب الفنية

ولد جميل أبو بكر راتب عام 1926 بمحافظة القاهرة لأب مصري وأم من أسرة هدي شعراوي، وفي بداية دراسته أخفي عن عائلته إهتمامه بالتمثيل، وعندما علموا قرروا أن يمنعوا عنه المصروف، مما أضطره للعمل فى مختلف الأعمال، منها “شيال” فى سوق الخضار وكومبارس ومترجم من أجل تحقيق حلمه.

وفى منتصف السبعينات وهي الفترة التي ظهر فيها فى السينما المصرية بشكل كبير، وكان فيلم الصعود إلى الهاوية مثل نقطة تحول رئيسية فى مشواره السينمائي، وحاصل على جائزة الدولة وتسلمها من الرئيس السابق السادات.

وشارك الفنان الراحل جميل راتب، فى أدوار مختلفة بالسينما الفرنسية والتونيسية، وفى عام 1985 قدم واحد من أهم أدواره بفيلم الكيف، إلى جانب أدواره المهمة، مثل: مسلسل الراية البيضاء وسلسلة مسلسل يوميات ونيس بدور أبو الفضل جاد الله والد ونيس.

وحصل جميل راتب على العديد من التكريمات، ورحل عن عالمنا مثل اليوم 19 سبتمبر عام 2018، وكان منها تكريم مهرجان القاهرة السينمائي عن مشواره الفني الطويل الذى قدم خلاله أفلام مصرية وعالمية.