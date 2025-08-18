قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أسعار الجنيه الذهب اليوم الاثنين 18 أغسطس 2025.. اعرف هتشترى كام جرام
من الضرب في المدارس لـ تعديل مواعيد العمل .. مقترحات برلمانية مثيرة للجدل عبر مواقع التواصل
الخارجية اللبنانية: دعم بريطاني وباكستاني لتمديد مهمة "اليونيفيل" في جنوب لبنان
فلسطين تدين زيارة نتنياهو لمستوطنة عوفرا وتعدها تحدياً للمجتمع الدولي
بدوي علام: البكالوريا المصرية تصنع الحافز وتغذي الحلم لدى الطلاب
الرئيس السيسي ورئيس وزراء قطر: إعادة احتلال قطاع غزة مرفوض بشكل قاطع
أول رد من نقابة الموسيقيين على أزمة سعد الصغير وشمس.. خاص
وكيل الأزهر: دعم كامل لجهود مصر في وقف العدوان على غزة ورفض مخططات التهجير
وظائف جامعة عين شمس 2025.. مدرس بكلية الطب
الرئيس السيسي يستقبل رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية بدولة قطر
حصيلة ضحايا حرائق إسبانيا ترتفع إلى أربعة بعد مصرع رجل إطفاء في ليون
فن وثقافة

أول رد من نقابة الموسيقيين على أزمة سعد الصغير وشمس.. خاص

سعد الصغير
أحمد إبراهيم

رد مصدر مسئول بنقابة الموسيقيين عن منشور شمس طليقة الفنان سعد الصغير والتى تطالب فيه النقابة بالتدخل فى أزمتها محاسبة سعد الصغير. 

وقال المصدر فى تصريح خاص لصدى البلد : النقابة ليس لها دخل فى المشاكل الزوجية أو الاجتماعية منوطين فقط بالأداء المهني لأعضائها. 

شمس : سعد الصغير خطفني

ونشرت الراقصة شمس عبر صفحتها علي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، فيديو، كشفت فيه عن تعرضها للاختطاف علي يد طليقها سعد الصغير، قبل عدة سنوات. 

وقالت شمس: سعد الصغير خطفي.. خطفوني من إسكندرية للقاهرة، ومضّاني سعد الصغير على وصولات أمانة على بياض، وعقد زواج إنه تزوجني ولم يمسسني. 

وتابعت شمس: سعد الصغير ضربني، وعملت بلاغ في مديرية أمن الإسكندرية، فبعت لي بلطجية هددوني، وأنا بطلب التحقيق معاه، وبسأل النقابة إزاي بتشغله بعد كل ده؟. 

وكانت قد وجهت الراقصة شمس المغربي طليقة الفنان سعد الصغير رسالة له بعد حصوله على حكم حبسه 3 سنوات بتهمة تعاطي المخدرات.

ونشرت شمس عبر حسابها الرسمي على موقع فيسبوك مجموعة من الصور رفقة الفنان سعد الصغير ،وكتبت معلقة: “يمهل ولا يهمل ومن يعمل مثقال ذره خيرا يره ومن يعمل مثقال ذره شرا يره اللهم لا شماته عمري ما بطلت أدعي وأحسبن عليك أنت دمرت حياتي وأذتني كتير وعملت فيا الا عمر ما يتخيله بشر أتكلمت في شرفي وعرضي وقطعت بنتي حتت وهي مولوده حيه وقهرت قلبي عليها وضيعت مستقبلي ووسخت شرفي في الارض وأذتني في شغلي ومستقبلي عشان تذلني وأحتاجلك وكنت بتدبر لي كل شويه مصيبه عشان تحبسني”.

سعد الصغير الفنان سعد الصغير أعمال سعد الصغير أغانى سعد الصغير شمس نقابة الموسيقيين

بالصور

فيديو

