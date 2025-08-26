إغلاق الشواطئ| مفيدة شيحة تحذر من نزول البحر: بلاش فتحة صدر

خصصت الإعلامية مفيدة شيحة، مقدمة برنامج الستات، المذاع عبر قناة النهار وان، مساء اليوم الثلاثاء، فقرة عن إغلاق الشواطئ في مصر، حملت عنوان "لأول مرة في فصل الصيف غلق جميع شواطئ الإسكندرية والساحل ومطروح وبلطيم".



وقالت مفيدة شيحة، إن :"محتاجين تحذر من نزول البحر والموضوع مش جدعنة ولا فتحت صدر وفي منتهى الخطورة ونزول البحر خطر حقيقي، خاصة بعد الظروف الحالية وتحذيرات هيئة الأرصاد الجوية من الأمواج ولأول مرة" .

واضافت مفيدة شيحة، أن :"بلاش تنزلوا علشان الجو مش امان"، ويجب الحذر كل الحذر من حالة الطقس والأمواج والحكومة قررت إغلاق الشواطئ في الاسكندرية.

