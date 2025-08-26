قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تحذير عاجل من الأرصاد: ممنوع نزول البحر حاليًا.. الأمواج عالية والخطر قائم
تحذير عاجل من البنك الأهلي المصري بشأن بيانات العملاء
مجلس الوزراء السعودي يقرّ نظام نزع الملكية الجديد ويعتمد استراتيجية تطوير عسير
الاحتلال: مقتل الصحفيين في هجوم مجمع ناصر الطبي "غير مقصود" وفق التحقيق الأولي
الصحة تكشف الحقيقة الكاملة عن متحور كورونا الجديد "ستراتوس".. تفاصيل
إغلاق الشواطئ| مفيدة شيحة تحذر من نزول البحر: بلاش فتحة صدر
إسقاط طائرة مسيّرة إسرائيلية في رام الله.. والاحتلال ينفي تسرب معلومات حساسة
بـ 60 ثانية وكيس شيبسي | طفلة تجتاح السوشيال ميديا لسبب مذهل
انفصالات عاطفية كثيرة.. خبيرة الطاقة تكشف سر الاضطرابات في حياة شيرين
انفجار غضب شعبي في إسرائيل .. المتظاهرون يغلقون الطرق السريعة للمطالبة بوقف الحرب | صور
عدد أيام إجازة المولد النبوي بعد قرار رئيس الوزراء
تجهيز 135 مركزا انتخابيا لاستقبال 999248 ناخبا في انتخابات إعادة الشيوخ بالإسماعيلية

الإسماعيلية انجي هيبة

عقد المهندس أحمد عصام الدين نائب محافظ الإسماعيلية، اليوم الثلاثاء، اجتماعًا لمناقشة اللمسات الأخيرة لانتخابات مجلس الشيوخ “جولة الاعادة”، والمقرر لها غدا الأربعاء و بعد غدا الخميس ٢٧ و ٢٨ أغسطس الجاري، وذلك بقاعة الاجتماعات الرئيسية بديوان عام المحافظة.

و ذلك بحضور المهندس أحمد الاسكندراني السكرتير العام للمحافظة، اللواء طارق اليمني السكرتير العام المساعد لمحافظة الإسماعيلية، اللواء عبدالحميد عصمت رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة، نائب المستشار العسكري لمحافظة الإسماعيلية، رؤساء المراكز والمدن والأحياء الثلاثة بمدينة الإسماعيلية، وكلاء الوزارة مديري المديريات الخدمية، وممثلي المرافق العامة، والجهات المعنية بالاجتماع.

و استهل نائب محافظ الإسماعيلية الاجتماع، بالتأكيد على أن الجهاز التنفيذي للمحافظة، مهمته فى الأساس هي إتمام العملية الانتخابية وإنجاحها، بتيسير جميع الإجراءات والأعمال والتجهيزات المطلوبة لإتمام هذا الاستحقاق، بعيدًا عن أي تدخل من قبل الجهاز التنفيذي في اختيارات الناخب، أو توجيهه، أو الانحياز لأي مرشح.

مضيفًا، تم تجهيز ١٣٥ مركز انتخابي، لاستقبال ٩٩٩٢٤٨ ناخب ، بمراكز المحافظة السبعة والأحياء الثلاثة بمدينة الإسماعيلية، بعدد ١٢٠ مدرسة، ١١ معهد أزهري، ٣ مراكز تنمية شبابية، ومركز ثقافة واحد.

مشددًا، هدفنا توفير كافة سبل الراحة لكل المشاركين في العملية الانتخابية ، وخروجها بشكل مشرف وحضاري يليق بتاريخ مصر العريق، مؤكدًا على المتابعة المستمرة لكافة التجهيزات.

ووجه "عصام" الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء، بتكثيف أعمال النظافة والتجميل بنطاق المسئولية خاصة في محيط المقرات والمراكز الانتخابية.

بجانب إقامة مظلة أمام كل مركز انتخابي تستخدم كأماكن لانتظار الناخبين وتنظيم تواجدهم بحيث لا يكون هناك تكدس وذلك بالتنسيق مع مديرية التربية والتعليم والإدارات التعليمية التابعة بنطاق المسئولية.

والتنسيق مع مديرية التربية والتعليم والإدارات التعليمية التابعة بنطاق المسئولية بشأن مراجعة كافة مصادر الإنارة داخل كل مركز ومقر انتخابي والتأكد من صلاحيتها وتوافر المصادر البديلة لاستخدامها في الحالات الطارئة.

وتجهيز کراسي متحركة لتسهيل حركة كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة ومساعدتهم في الوصول إلى داخل المقر الانتخابي بالتنسيق مع مديريتي التربية والتعليم والتضامن الاجتماعي.

بجانب مراجعة الحالة الفنية لأعمدة الإنارة خاصة في الطرق المؤدية لمقرات ومراكز الانتخاب والتأكد من صلاحيتها واستبدال الكشافات التالفة بأخرى صالحة.

كذلك تجهيز غرفة العمليات الفرعية كل في كل في نطاق مسئوليته، والربط مع غرقة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة.

ووجه نائب محافظ الإسماعيلية مديرية التربية والتعليم بالمحافظة، بمراجعة جميع التجهيزات الإدارية داخل المراكز والمقرات الانتخابية والتأكد من جاهزيتها، مع تدبير وسائل الإنارة التبادلية داخل هذه المراكز لاستخدامها في الحالات الطارئة وكذلك التأكد من توافر وسائل التهوية الجيدة من مراوح وغيرها.

والتأكد من توافر غرفة حفظ مؤمنة، عليها مصبعات حديدية وأقفال لاستخدامها في خزين صناديق وأدوات الاقتراع نهاية اليوم الأول واستكمال العملية الانتخابية لليوم الثاني.

كما وجه مديرية الصحة، فرع هيئة الرعاية الصحية، ومرفق الإسعاف، برفع درجة الاستعداد القصوى بالمستشفيات والوحدات الصحية ، لاستقبال أي حالات طارئة خلال فترة الانتخابات.

ومراجعة خطة انتشار سيارات الإسعاف، بحيث يمكن تدارك واستيعاب والتعامل مع أي حالات طارئة خلال فترة الانتخابات، وتحديد عنصر طبي (مراقب طبي - عضو تمريض)، للتواجد داخل المراكز الانتخابية، للتعامل في حالة وجود أي طارئ.

كذلك وجه جهات المرافق، بإعداد بيان بأسماء أطقم العمل والصيانة المكلفين بالمتابعة والإشراف على المرفق خلال فترة الانتخابات، خطة الانتشار لتأمين احتياجات اللجان والمراكز الانتخابية من المرفق، توفير الوسائل والمصادر البديلة لاستخدامها في حالات الطوارئ، ومراجعة جميع ما يخص المرفق، من خطوط وشبكات بنطاق المسئولية؛ للتأكد من سلامتها ولإصلاح وتدارك أي أعطال قد تظهر في حينه.

كذلك أكد نائب محافظ الإسماعيلية على مراجعة جميع خطوط التليفونات الأرضية بالمراكز الانتخابية، والتأكد من صلاحيتها، وأنها تعمل بكفاءة، وإصلاح واستبدال التالف منها.

وتكليف مدريتي التضامن الاجتماعي والشباب والرياضة، باختيار وتحديد عناصر شبابية متطوعة تتواجد بالمراكز الانتخابية لتنظيم تواجد الناخبين على أن يكون ضمن كل مجموعة عنصر نسائي على الأقل.

الإسماعيلية اخبار الاسماعيلية محافظة الاسماعيلية

