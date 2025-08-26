قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الخارجية تتحرك دبلوماسيًا.. والسفارة في لندن تعيّن محامياً لمتابعة قضية المواطن أحمد عبدالقادر
المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي يجتمع لإصدار قرارات عاجلة بشأن البكالوريا والثانوية العامة
شيخ الأزهر يوافق على صرف مكافأة 1200 جنيه للعاملين بالمناطق الأزهرية
مش هسيب حقي بالقانون.. حسام حبيب يهاجم شقيق شيرين ويكشف محاولات الضغط عليه
مدبولي يتابع مشروعات الإسكان الجديدة ويستعرض مبادرة بيتك في مصر للمصريين بالخارج
وزير الخارجية يبحث مع بريطانيا غزة والشراكة الاستراتيجية وقضية المواطن أحمد عبدالقادر
سيد عبد الحفيظ يكشف موقفه من الترشح لانتخابات الأهلي: القرار مرتبط بكبار النادي
تصريحات نارية بين العائلتين.. جدل لا ينتهي بين شيرين وحسام حبيب
مصر تدين وتستهجن اقتحام جيش الاحتلال الإسرائيلي مدينة رام الله
وزير الخارجية يكلف السفارة المصرية في لندن بهذا الأمر
وزير التموين: تكثيف الرقابة على الأسواق والتصدي بحسم للغش التجاري
الخارجية: سياسات الحكومة الإسرائيلية العامل الرئيسي لزعزعة استقرار المنطقة
مقالات

مفتي الهند يكتب: رسول الله منارة الرجاء في زمن الشدائد

الشيخ أبو بكر أحمد
الشيخ أبو بكر أحمد

سمعتُ مؤخرًا قصةً عن شابةٍ من فلسطين، رأت في منامها رسولَ الله ﷺ في ظلّ ما يجري هناك من عدوانٍ ومجازر. رأت النبيَّ ﷺ وهو يأخذ بيد جماعةٍ من الجرحى والضعفاء، فإذا بلمسته الشريفة يشفيهم، وتستنير وجوههم بالحياة والأمل من جديد.

لقد بدا لي في هذه الرؤيا رسالةٌ عظيمة وعزاءٌ جليل: أن معرفة النبي ﷺ هي الخطوة الأولى إلى فهمه ومحبته. وقد وصفه القرآن الكريم بأروع الأوصاف، ومنها قوله تعالى: ﴿لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُم بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَّحِيمٌ﴾ (التوبة: 128). وهل يكون رسول الرحمة إلا هكذا؟ لقد بشَّرنا النبي ﷺ أنه سيلقانا بعد وفاته، وسيفرح بخيرنا، وهذا من أعظم ما يمدّ قلوبنا بالرجاء.

فالآيات والأحاديث كلها تبشّر بأن معاملتنا في الدنيا والآخرة مرتبطةٌ بالرجاء فيه ﷺ، فلا رجاء أعظم ولا أصدق من الرجاء في رسول الله ﷺ. ومن هنا فإن أساس محبتنا له هو اليقين بأنه يمسك بأيدينا في الدنيا والآخرة. فضعوا آمالكم في رسول الله ﷺ تنجوا، إذ لا شدة ولا ظلم يقع خارج نطاق رحمته وشفاعة نوره.

تأمّلوا كم واجه النبي ﷺ من الشدائد في حياته، وكيف كان كلامه دائمًا بردًا وسلامًا على أصحابه. في الهجرة مثلًا، حين كانوا في الغار يسمعون وقع أقدام العدو وصليل سيوفهم، قال لصاحبه: "لا تحزن إن الله معنا". تخيّلوا أن هذا الاطمئنان امتدَّ أثره آلاف السنين حتى وصل إلينا نحن الذين نعيش بعده بقرون! وكم من كربٍ أزاحه ﷺ عن أصحابه في حياته وبعد وفاته؛ أحيانًا بكلمة، أو بحضوره المبارك، أو بلمسةٍ شريفة. من أصحاب الدَّين إلى فاقدي البصر، كم من أمةٍ من أممه ﷺ تجاوزت محنًا عظيمة ببركته: من حروبٍ إلى مجاعاتٍ إلى ظلمٍ متتابع. وما زال حضوره ﷺ، المادي والمعنوي، هو سندُ المؤمنين. وهكذا ينبغي لنا أن نواجه آلامنا الفردية والجماعية برجاءٍ ثابتٍ فيه ﷺ.

لقد عاش رسول الله ﷺ ليكون منارةَ رجاءٍ للناس في حياتهم ومماتهم. وفي كل عام يذكّرنا ربيع الأنوار بذلك. فما من زمنٍ مرّ على المؤمنين إلا وفيه محنٌ وابتلاءات، لكنها لم تكن يومًا سببًا لليأس، لأن سندهم الدائم هو نبيُّ الرحمة ﷺ. عبر القرون تغنّى الشعراء والعلماء بأن الرجاء فيه هو سبيل النجاة في الدنيا والآخرة. ومدائح النبي ﷺ ـ من "قصيدة البردة" إلى "المولد الشريف" ـ ما هي إلا تأكيد أن مدحه ﷺ، وذكره، وإنشاد فضائله، وقراءتها والتفكر فيها، يزيدنا قوةً وصبرًا، لا ضعفًا.

إن النبي ﷺ ما زال في كل زمانٍ منارةَ أملٍ لنا جميعًا. لكن الدرس لا يتوقف عند هذا الحد؛ بل إن مسؤوليتنا أن نحيا كما عاش هو ﷺ، أن نكون نحن أنفسنا مصابيح رجاءٍ للناس من حولنا، لكل متألمٍ ومحتاج، بصرف النظر عن دينه أو جنسه. يجب أن تكون قلوبنا وقرانا ومدننا ومؤسساتنا جُزرَ أمانٍ وأمل، بالعمل والدعاء معًا. أن نرى المتألمين، وأن نمدّ لهم الأيادي.

وباختصار، هناك رسالتان أود أن أذكِّر بها نفسي وإخوتي في مطلع هذا الشهر المبارك، ربيع الأول:الأولى: أن نكون مثل أسلافنا أصحابَ رجاءٍ عظيمٍ في رسول الله ﷺ، مؤمنين بأنه شفيعُنا وملاذُنا، محبّين له بكل قلوبنا.

والثانية: أن ننقل هذا الرجاء إلى من حولنا، فنصير نحن أنفسنا أملًا لغيرنا.

نسأل الله أن يفيض بركة نبيِّه ﷺ ورحمته على كل متألم، في فلسطين وفي سائر بقاع الأرض، وأن يجعلنا جميعًا من أهل الرجاء والنجاة، آمين.

الشيخ ابوبكر أحمد مفتي الديار الهندية فلسطين القرآن الكريم قصيدة البردة لمولد الشريف

ساعات النهار الأخيرة قبل الاعتدال .. بيان هام من الأرصاد عن طقس اليوم

اكتشفت زواج حبيبها بأخرى وضربها بمطواة.. اعترافات لوليتا «بنت الباشمهندس» في التحقيقات

اكتشفت زواج حبيبها بأخرى وضربها بمطواة.. اعترافات لوليتا «بنت الباشمهندس» في التحقيقات

قرار عاجل في وقف استخدام الحيوانات في عروض السيرك بمصر

قرار عاجل في وقف استخدام الحيوانات في عروض السيرك بمصر

انطلاق المرحلة الثالثة من تنسيق الجامعات 2025 اليوم .. رابط مباشر للتسجيل

رد فعل غير متوقع من دفاع الزوجة الثانية في مقتل صغار دلجا الستة ووالدهم

رد فعل غير متوقع من دفاع الزوجة الثانية في مقتل صغار دلجا الستة ووالدهم

أسعار الدواجن والبيض اليوم الثلاثاء 26-8-2025

مفاجأة.. علياء قمرون تكشف في التحقيقات حجم الأموال التي حصلت عليها من التيك توك

مفاجأة.. علياء قمرون تكشف في التحقيقات حجم أرباحها من التيك توك

التعليم العالي توضح مصير طلاب الدور الثاني من التسجيل في المرحلة الثالثة بالتنسيق

وكيل الأزهر يتفقد برنامج تدريب معلمي الإنجليزية

وكيل الأزهر يتفقد برنامج تدريب معلمي الإنجليزية على مهارات النطق

فتاوى وأحكام..عند النوم أشعر أن شخصًا يكتفني ولا أتحرك ماذا أفعل؟ الافتاء تقدم 3 نصائح..ما حكم شراء حلاوة المولد النبوي من زكاة المال وتوزيعها على الفقراء؟..هل الله لا ينظر إلى الصف الأعوج فى الصلاة؟

وكيل الأزهر يتفقد ملتقى «قادرون باختلاف» ويؤكد: دعم ذوي الهمم واجب مؤسسي ورسالة إنسانية

وكيل الأزهر يتفقد ملتقى «قادرون باختلاف» ويؤكد: دعمهم واجب ورسالة إنسانية

تغيرات المناخ تخنق دول العالم.. من إعصار كاجيكي في فيتنام إلى سيول السعودية: ماذا يحدث ؟

كنز غذائى..طريقة تحضير عصير الأفوكادو

دليلك لأكلات لا تُتعبك في الصيف | القصة الكاملة لمجـ.ـزرة عائلية في المنيا راح ضحيتها 6 أطفال ووالدهم| هنادى مهنا تثير الجدل

خطوات لمعان الشعر في المنزل

مش هسيب حقي بالقانون.. حسام حبيب يهاجم شقيق شيرين ويكشف محاولات الضغط عليه

بعد حبسه 10 سنوات.. لحظات مؤثرة في وفاة الإعلامي عاطف كامل

الضرب على القفا... الدخلية تقبض على شباب ضربوا الناس في الشوارع

أكثر من 8 آلاف مقاتل يشاركون في تدريبات النجم الساطع 2025 بقاعدة محمد نجيب

