حركة فتح الفلسطينية: تحركات مصر تجاه غزة «تخيف نتنياهو»
اصطفاف شاحنات قافلة المساعدات الثالثة والعشرين استعدادا لتحركها من مصر إلى غزة
قرار عاجل في وقف استخدام الحيوانات في عروض السيرك بمصر
إيران تكشف حقيقة اغتيال دولة الاحتلال لرئيسي العام الماضي
أستراليا تطرد السفير الإيراني وتدرج الحرس الثوري على قائمة الإرهاب
رد فعل غير متوقع من دفاع الزوجة الثانية في مقتل صغار دلجا الستة ووالدهم
النقل تطلق إعلان وظائف جديدة بمشروع المونوريل شرق النيل
انطلاق المرحلة الثالثة لمبادرة أسرتي قوتي برعاية السيدة انتصار السيسي
الأسطورة على حساب الدباغ.. موعد مباراة الزمالك وفاركو والقنوات الناقلة
أخطاء لا تقع بها خلال التسجيل في المرحلة الثالثة من تنسيق الجامعات
سعر الدولار مقابل الجنيه في البنك المركزي اليوم الثلاثاء 26-8-2025
الحبس وغرامة 100 ألف جنيه عقوبة الاعتداء على المنشآت الرياضية
أخبار البلد

إسلام دياب

أعلن دفاع الزوجة  الثانية في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«مقتل صغار دلجا الستة ووالدهم» تنحيه عن الدفاع عنها، عقب صدور بيان النيابة العامة الذي تضمن تفاصيل صادمة وقامت المتهمة بتمثيل جريمتها.

ونشر على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» أن قراره جاء لأسباب شخصية ومهنية تتعلق بقناعاته التي تفرض عليه احترام مبادئ العدالة والضمير المهني، مؤكدًا في الوقت ذاته رفضه القاطع للجريمة وما انطوت عليه من بشاعة وإيلام، مؤكدا بقوله: «ولا يفوتني في هذا المقام أن أؤكد بكل وضوح  أن هذه الجريمة، وإن كانت بالغة البشاعة والألم لما انطوت عليه من إيذاء مباشر للحياة الإنسانية ومساس بجوهر الأسرة والرحم، فإنها لا تدخل في باب الجرائم التي تمس الأعراض أو الشرف، وهي بذلك لا تنقص من أهلية المتهمة الاجتماعية أو تبرر الإساءة إليها أو إلى عائلتها من الناحية الأخلاقية أو المجتمعية».

تحقيقات النيابة العامة 

كشفت تحقيقات النيابة العامة في واقعة وفاة أطفال دلجا ووالدهم أن زوجة الاب المتهمة وضعت لهم مبيد حشري الكلوروفينابير وهو مبيد شديد السمية يتسبب في توقف أعضاء الجسم ويؤدي للوفاة في الحال 

تفاصيل وفاة أطفال دلجا 

وتابعت تحقيقات النيابة أن المتهمة اعترفت بارتكاب الواقعة بقصد الغيرة من الزوجة الاولي ولم تكن نيتها جريمة القتل وأنها وضعت المادة السامة في الخبز 

وأكدت تحقيقات النيابة أن المتهمة المتهمة بإنهاء حياة زوجها وأبنائه الـ6 بمركز ديرمواس بمحافظة المنيا اعدت بعض أرغفة الخبز وضعت بداخلها كمية من المبيد الحشري، وأرسلتها إلى منزل الزوجة الأولى حيث كان يقيم الأب وأطفاله، فأصيبوا تباعًا بأعراض الإعياء حتى حدثت حالات الوفاة. 

زوجة الأب تعترف بوضع السم لـ أطفال دلجا ووالدهم 

أنكرت المتهمة زوجة الاب قصدها قتل المجني عليهم عمدًا، إلا أنها اعترفت بواقعة خلط المبيد بالخبز وإرساله كيدًا بالزوجة الأولى.

وأمرت النيابة العامة بحبس المتهمة أربعة أيام احتياطيًا، وجارٍ استكمال التحقيقات.

وكشفت مصلحة الطب الشرعي والمعامل الكيميائية آثار العينات المأخوذة من جثامين المتوفين وفحص العينات المأخوذة من أواني تقديم الطعام وبقايا الخبز عن احتوائها على المبيد السام “الكلوروفينابير”

وأن سبب الوفاة تسمم المجني عليهم نتيجة خلطه بالطعام الذي يؤدي إلى انهيار التنظيم الحراري للجسم وفشل الأجهزة الحيوية حتى توقفها عن العمل

وفي إطار حرص النيابة العامة على كشف ملابسات الواقعة، انتقل فريق منها يرافقه خبراء السموم بمصلحة الطب الشرعي لإجراء معاينة لمحل إقامة الأب وأطفاله بمنزل الزوجة الأولى، وكذا منزل الزوجة الثانية، حيث أسفرت المعاينة وفحص العينات المأخوذة من أواني تقديم الطعام وبقايا الخبز عن احتوائها على المبيد السام المشار إليه، كما تبين وجود آثاره بمعدات الطهي وإعداد الخبز في منزل الزوجة الثانية. وعلى أثر ذلك طلبت النيابة العامة تحريات الشرطة حول الواقعة، والتي أسفرت عن قيام زوجة الأب الثانية بارتكابها.

