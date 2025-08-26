أكثر من 8 آلاف مقاتل يشاركون في تدريبات النجم الساطع 2025 بقاعدة محمد نجيب

أعلنت القوات المسلحة عن بدء التدريب المصري الأمريكي المشترك النجم الساطع 2025، خلال الفترة من 28 أغسطس حتى 10 سبتمبر، وذلك في قاعدة محمد نجيب العسكرية، في نسخته التاسعة عشر.

النجم الساطع 2025

وأوضحت القوات المسلحة أن 43 دولة سوف تشارك في تدريب “النجم الساطع 2025”، منها 14 دولة بصفة "مشارك" بأكثر من 8000 مقاتل، بالإضافة إلى 29 دولة بصفة "مراقب".

والدول المشاركة بقوات هي: مصر والولايات المتحدة والسعودية وقطر والهند وإيطاليا وقبرص والعراق واليونان واليمن والمملكة المتحدة والأردن وجنوب إفريقيا وقيرغيزستان.

أما الدول التي ستشارك بصفة مراقب فهي: أوغندا والمجر وبورندي وتونس واليابان وعمان وماليزيا والأرجنتين وكينيا وأستراليا وإندونيسيا والكويت ومالاوي وموريتانيا وفيتنام ونيجيريا وتنزانيا وجيبوتي والبحرين والبرتغال وسويسرا وروندا وباكستان وفرنسا وبولندا وإسبانيا وألمانيا وغانا وكوريا الجنوبية.

كما سيشارك في المناورة عدد من المنظمات الدولية مثل الصليب الأحمر وحلف الناتو، بالإضافة إلى الشرطة المدنية المصرية.

تدريب النجم الساطع

ويعد تدريب النجم الساطع 2025 أحد أكبر التدريبات المشتركة التي تقام في الشرق الأوسط.