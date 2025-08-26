بعد حبسه 10 سنوات.. لحظات مؤثرة في وفاة الإعلامي عاطف كامل

توفي الإعلامي عاطف كامل أمس، الاثنين 25 أغسطس 2025، نتيجة سكتة قلبية مفاجئة، حسب ما أكدته مصادر مقربة من أسرته وزملائه.

وأفادت تقارير عدة بأن الوفاة جاءت بعد لحظات من صدور حكم قضائي بحبسه لمدة عشر سنوات، رفعته ضده طليقته.

وأثار هذا الأمر ضغوطًا نفسية شديدة يعتقد أنها أسهمت في تدهور حالته الصحية، خاصة في ظل غيابه عن وجود أمراض مزمنة معروفة.

وفارق الإعلامي عاطف كامل الحياة عن عمر ناهز 60 عامًا، إثر سكتة قلبية مفاجئة، ويُعتقد أن التوتر النفسي الناجم عن صدور حكم بحبسه قد ساهَم في حدوث هذه الأزمة الصحية المفاجئة.

https://youtube.com/shorts/sLfTsaap5Xc