أخبار العالم

تغيرات المناخ تخنق دول العالم.. من إعصار كاجيكي في فيتنام إلى سيول السعودية: ماذا يحدث ؟

السعودية
السعودية
محمد على

تغيرات المناخ تخنق دول العالم.. من إعصار كاجيكي في فيتنام إلى سيول السعودية: ماذا يحدث ؟

أمطار غزيرة تضرب مكة والمدينة ومناطق أخرى بالسعودية

تحذيرات من سيول تضرب مدن المملكة

إعصار كاجيكي يقتل ثلاثة أشخاص على الأقل في فيتنام ويغرق هانوي

ارتفاع درجات الحرارة العالمية وتزايد المخاطر المفاجئة و

إزالة الغابات وبناء المنازل في السهول يزيدان من المخاطر

تسببت أمطار غزيرة في أنحاء السعودية والفيضانات الموسمية المروعة في مقتل المئات في باكستان علاوة على إعصار كاجيكي في فيتنام إلى طرح مخاوف تغير المناخ  وتحول موسم الأمطار من نعمة إلى كارثة وشيكة، وفق ما ذكر بينتو كومار ماهلا في صحيفة ذا كونفيرسيشن.

السعودية والأمطار الغزيرة

تشهد المملكة العربية السعودية أمطارًا غزيرة وسيولًا جارفة في عدة مناطق، وسط تحذيرات من استمرار سوء الطقس.

وفقا لتوقعات الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في السعودية، تبدأ الأمطار الغزيرة في السعودية تستمر حتى الأسبوع المقبل.

الأمطار الغزيرة التي هطلت على بعض المناطق أدت إلى جريان السيول وتأثيرات كبيرة على الحركة المرورية والأنشطة اليومية للسكان.

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة بالمملكة العربية السعودية، عن المناطق المتأثرة بالأمطار الغزيرة التي تضرب المملكة وحتى منتصف الأسبوع المقبل.

وتشير الخرائط الجوية إلى أن ذروة الحالة ستكون في منتصف الأسبوع، حيث يُتوقع أن تسجل بعض المحافظات معدلات مطرية مرتفعة، ما قد يؤدي إلى جريان الأودية وامتلاء السدود.

أما مكة المكرمة والمدينة المنورة ونجران، فقد تشهد هذه المناطق أمطارًا متوسطة إلى غزيرة، مع احتمالية تكون الضباب على أجزاء من مرتفعات تلك المناطق.

كما تشير التوقعات المناخية إلى أن الحالة المطرية الغزيرة في السعودية، تشمل عدداً من المناطق الرئيسة في الممل

حذرت هيئة الأرصاد في السعودية من خطر السيول والامطار الغزيرة، خاصة في المناطق الجبلية والوديان.

ونوهت الهيئة إلى تجنب التواجد في الأودية والمناطق المنخفضة أثناء جريان السيول في المملكة.

تؤثر الأمطار والسيول المتوقعة في السعودية على الحركة المرورية في العديد من المناطق، مما يؤدي إلى ازدحامات مرورية وتأخيرات في الوصول إلى الوجهات.

السلطات في فيتنام

من جانبها، قالت السلطات في فيتنام الثلاثاء إن الإعصار كاجيكي قتل ثلاثة أشخاص على الأقل وأصاب 10 آخرين، وحذرت من أن الأمطار الغزيرة قد تسبب فيضانات وانهيارات أرضية.

ذكرت الحكومة في بيان لها أن العاصفة ألحقت أضرارًا بنحو 7000 منزل، وغمرت 28,800 هكتار من مزارع الأرز، وأسقطت 18,000 شجرة. كما أسقطت 331 عمود كهرباء، مما تسبب في انقطاع التيار الكهربائي على نطاق واسع في مقاطعات ثانه هوا، ونغي آن، وها تينه، وتاي نجوين، وفو ثو.

وأظهرت صور نشرتها وسائل إعلام رسمية شوارع العاصمة هانوي وهي تغمرها المياه بشدة بسبب هطول أمطار غزيرة صباح الثلاثاء.

قالت الهيئة الوطنية للأرصاد الجوية إن إعصار كاجيكي تراجع إلى مستوى منخفض استوائي بعد أن ضرب الساحل الشمالي الأوسط لفيتنام بعد ظهر يوم الاثنين، وذلك أثناء انتقاله إلى لاوس الثلاثاء.

وحذرت الوكالة من أن الأمطار ستستمر في عدة أجزاء من شمال فيتنام، حيث من المحتمل أن تحصل بعض المناطق على ما يصل إلى 150 مليمترًا (6 بوصات) من الأمطار في ست ساعات، مما قد يتسبب في حدوث فيضانات مفاجئة وانهيارات أرضية.

الفيضانات المدمرة

قال مراقبون، إنه يعتمد المزارعون في جنوب آسيا على هطول الأمطار الموسمية الصيفية ، لكن الأمطار الموسمية الشديدة في السنوات الأخيرة كانت مدمرة وقاتلة.

منذ يوليو ، تسببت الفيضانات خلال موسم الرياح الموسمية الصيفية لعام 2025 في مقتل أكثر من 700 شخص في باكستان ، حيث اجتاحت المياه والطين المستوطنات والمدن القديمة. 

غمرت المياه شوارع كراتشي، وهي مدينة ساحلية حيوية يبلغ عدد سكانها حوالي 20 مليون نسمة .

وأعادت الأضرار التي لحقت بالبلاد إلى الأذهان ما حدث في عام 2022، عندما امتدت الفيضانات الموسمية لأميال عبر البلاد وشردت أكثر من 8 ملايين شخص .

ومع ارتفاع درجات الحرارة العالمية ، تتزايد مخاطر الأمطار الغزيرة والفيضانات المفاجئة وذوبان الأنهار الجليدية.

وذكروا أن تغير المناخ يُفاقم المخاطر، ويُنشئ حاجةً مُلحّةً للاستثمار في التأهب للكوارث.

تغير المناخ له تأثيرات وآثار واسعة

 

تغير المناخ له تأثيرات وآثار واسعة النطاق على النظم البيئية والمجتمعات البشرية والبيئة المادية.

وتؤدي درجات الحرارة المرتفعة إلى زيادة التبخر وكمية الرطوبة التي يمكن أن يحملها الغلاف الجوي، مما يؤدي إلى هطول أمطار غزيرة.

في الوقت نفسه، يُسرّع ارتفاع درجة حرارة الجبال ذوبان التراكمات الثلجية والأنهار الجليدية.

 ويزيد ذوبان الأنهار الجليدية من جريان المياه في الأنهار، ومن خطر فيضانات البحيرات الجليدية . تحدث فيضانات البحيرات الجليدية عندما تمتلئ المنخفضات المسدودة بجليد الأنهار الجليدية أو الصخور بالمياه الذائبة، فتفيض أو تتفجر من سدودها .

السعودية أمطار غزيرة مكة والمدينة سيول ثلاثة أشخاص فيتنام درجات الحرارة العالمية

