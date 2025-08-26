قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وزير الخارجية يبحث مع بريطانيا غزة والشراكة الاستراتيجية وقضية المواطن أحمد عبدالقادر
سيد عبد الحفيظ يكشف موقفه من الترشح لانتخابات الأهلي: القرار مرتبط بكبار النادي
تصريحات نارية بين العائلتين.. جدل لا ينتهي بين شيرين وحسام حبيب
مصر تدين وتستهجن اقتحام جيش الاحتلال الإسرائيلي مدينة رام الله
وزير الخارجية يكلف السفارة المصرية في لندن بهذا الأمر
وزير التموين: تكثيف الرقابة على الأسواق والتصدي بحسم للغش التجاري
الخارجية: سياسات الحكومة الإسرائيلية العامل الرئيسي لزعزعة استقرار المنطقة
والد حسام حبيب: لم أهاجم شيرين.. وابني لم يخبرني بعودته إليها| خاص
أعرق القلاع الصناعية..الدولة تدرس تشغيل الحديد والصلب بعد 5 سنوات من التصفية
82 عاما.. رسالة مهمة من روسيا لمصر| تفاصيل
مصر سند الأمة العربية | ماذا قال الفلسطينيون عن دور القاهرة؟.. محلل يوضح
أسعار الذهب اليوم في مصر الثلاثاء 26 أغسطس 2025
استئناف رحلات الطيران المباشرة بين جدة والكويت أول نوفمبر

أحمد عبد القوى

أعلن طيران ناس، الطيران الاقتصادي  عن استئناف رحلاته المباشرة بين جدة والكويت اعتبارًا من الأول من نوفمبر القادم، لتوسيع شبكته المتنامية في إطار خطته للنمو والتوسع، تحت شعار "نربط العالم بالمملكة" وبما يتوافق مع الأهداف الوطنية في قطاعي الطيران والسياحة. 

وفي الأول من نوفمبر، سيبدأ طيران ناس تشغيل ثلاث رحلات أسبوعية بين مطار الكويت الدولي ومطار الملك عبد العزيز الدولي في جدة. وسيرفع هذا المسار رحلات طيران ناس بين السعودية والكويت إلى 10 رحلات في الأسبوع، إذ تشغل الشركة حالياً رحلة يومياً بين الرياض والكويت، وذلك بالتوازي مع أهداف الاستراتيجية الوطنية للطيران المدني لتمكين الناقلات الجوية الوطنية من المساهمة في ربط المملكة مع 250 وجهة دولية واستيعاب 330 مليون مسافر واستضافة 150 مليون سائح سنوياً بحلول عام 2030، ومع أهداف برنامج ضيوف الرحمن لتسهيل الوصول إلى الحرمين الشريفين.

ومن المنتظر أن يساهم استئناف رحلات طيران ناس بين الكويت وجدة في تعزيز سفريات الأعمال والسياحة بين البلدين الشقيقين ودعم الأهداف الوطنية في قطاعي السياحة والطيران بما يتواءم مع رؤية 2030.

طيران ناس يشغّل 139 خط سير إلى أكثر من 70 وجهة داخلية ودولية في 30 دولة، عبر أكثر من 2000 رحلة أسبوعية، ونقل أكثر من 80 مليون مسافر منذ إطلاقه في عام2007، ويستهدف الوصول إلى 165 وجهة داخلية ودولية، ضمن خطته للنمو والتوسع، وبالتواؤم مع أهداف رؤية السعودية 2030.

